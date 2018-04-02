腿伤旧疾复发，撑拐坚持演出-李宇春：有种前所未有的轻松

晨报记者 徐 宁

（3月31日成都电）

3月31日，李宇春“流行巡回演唱会”首站在成都举行。这场演唱会无论对她本人，还是对歌迷来说，都是一场特别的演唱会——李宇春因腿伤旧疾意外复发，靠拄拐完成了两个半小时的表演。

李宇春“拼命三娘”的作风让歌迷落泪，他们很关心她的伤势和未来。演出结束后，李宇春在后台接受了晨报记者的专访，她表示，“上海演唱会不延后，4月29日梅奔，不见不散。”

意外

距离李宇春演唱会一周时，她髋关节不慎受伤水肿导致旧伤复发，之后甚至走路都困难。前一天抵达成都时，她是坐着轮椅被人从双流机场推出来的。

团队曾建议李宇春取消或延后这场演出，但演唱会票房提前一周售罄，且巡演首站是在自己的家乡，还开进了刚落成的成都大魔方演艺中心——李宇春从去年就预订了这个场地，能作为新馆落成第一个开个唱的艺人，一直是她的梦想。“再怎么也要保成都这一站”，李宇春一再坚持。

演唱会前一天，李宇春参加了最后一次联排，全程没有坐下来。她说，“我之前联排，（因为腿伤）都没办法参加，昨天等于说最后一次彩排，我很想知道自己大概能做到什么程度，这样我能心里有数。”联排时果然发现因腿完全抬不起来，抢装（换衣服）的时间根本不够。于是彩排一结束，李宇春紧急开会，修改了乐队间奏的长度……那天，她忙到接近午夜。

拐杖

演出前，围在李宇春身边的除了助理、亲友，还多了一名私人医生。李宇春觉得自己的状态不错，因为医生在上场前为她的大腿缠了绷带，还吃了止疼药片。

当晚8点，大魔方演艺中心馆内涌入近一万歌迷，橙色荧光棒汇成一片橙色海洋。李宇春在《流行》音乐中出场。虽然没有复杂的舞蹈，但她仍努力跟着舞者，亦步亦趋，专业地照顾了现场和观看视频直播的歌迷。她的脸上也丝毫看不出病容，但明显能感觉到她抬腿时有些吃力。

第二环节李宇春登场时，手边多了一根拐杖。据工作人员透露，李宇春没有办法站满全场，在舞台上的移动需要拐杖支撑。而在第三、第四环节，李宇春是坐在椅子上完成了自己的表演。在演出尾声，李宇春突然扔掉拐杖，坚持在演唱《下个，路口，见》时与舞者跳“闺蜜步”。她的表情相当纠结，台下粉丝大喊“不要”，后台的亲友则为她捏了一把汗。

理性

当晚演出令人印象最深刻的地方是它的视觉，透过舞台上的多媒体艺术，带领观众进入李宇春看到的“世界”。整场演出节奏相当紧凑，李宇春话不多，对腿伤更是只字不提。

演出接近尾声时，李宇春才拄着拐杖对歌迷做了一番表白，“今晚对我来说很难忘，因为可以在家乡成都举行演唱会。这场演唱会从筹备，到排演，再带到舞台，实在太不容易，我很希望能做好。我今天的感觉很放松，因为有爱我的人在这里，最重要的是，有一个难忘的回忆。感谢你们一直以来对我的支持，有很多很久没有联系的朋友，他们打来电话，发来信息，让我很感动。我的家人很担心我，但我觉得我还可以（笑）……”

“加油”的助威声四起，坐在记者前排的歌迷，悄悄拭去划过脸颊的泪水。

在《一趟》之后，李宇春的演唱会戛然而止。场灯亮起，照亮歌迷的意犹未尽。

专访

“12年过去了，我能明显感受到自己的变化。”李宇春如是说，但歌迷们更多感受到的却是她对音乐一如既往的认真和坚持。

强忍痛坚持演出

新闻晨报：先聊聊受伤的经历吧。

李宇春：之前只是觉得腿有一点点不舒服，也没管它，就出差了。回来发现腿伤严重了，于是自己涂药按摩，没想到疼痛反而加剧了。去医院做全面检查，医生说里面有积液，有水肿现象，需要休养。医生的原话是“能躺着就不要坐着，能坐着就不要站着”，像我这样高频繁的走动，很难恢复，如果静心休养，一个月到六周就能康复。

新闻晨报：你跟医生说过要举办演唱会么？

李宇春：说了，医生坚决不同意，当时很沮丧。后来我决定一定要保证演唱会，因为我精心准备了一年，一直期待这一天的到来。

新闻晨报：因为腿伤，演唱会流程做了哪些修改？

李宇春：很多舞蹈方面的表演只能舍弃。还好后面一直都有拐杖支撑，但第一段没有，因为服装、舞步都是设计过的，如果手里多个拐杖，那些设计会失色，所以第一段的表演我无论如何都要坚持下来。当然我也减少了很多动作，保证是在安全范围内。

新闻晨报：24首歌曲一气呵成，没有想过减少曲目？

李宇春：没有。每个环节都是我精心设计过的，包括编曲、歌曲之间的衔接。这场见面是我给歌迷的一个礼物，我不希望它有损失。

新闻晨报：你在Talking环节说这是你最轻松的一次，为什么？

李宇春：我记得做野蛮生长巡演的时候，首站还是非常紧张的，但这一次是……破罐子破摔的感觉——反正也不会再坏到哪里去了，我反而会轻松一点。

新闻晨报：虽然拄着拐杖开唱，但在演唱会上你却对腿伤只字未提。

李宇春：我并不希望传递这样的讯息给来看演出的观众。我原本演唱会的设计就是大家开开心心的。

参与很有成就感

新闻晨报：每次演唱会都会全程都参与，来说一下“流行”的筹备细节。

李宇春：从“why me”开始，经过十几年的锻炼，我自己逐渐成熟，方方面面都希望把演唱会做到一定的规格。但找到审美一致、不断超越的团队很难，对规格和标准不止步的提升，才有今天小小的进步。比如这一次乐队配置是少见的，以往做这一类的电子舞曲，现场live的演奏并不多，这次我和音乐总监讨论很久，跟乐队磨合了很久，才有了今天的效果。

新闻晨报：筹备的过程中，哪个环节你最喜欢？

李宇春：舞台！我重新画舞美图，把T台往左右两边延伸，试图离歌迷更近，我对今天呈现的效果很满意。

新闻晨报：这场演出最让你有成就感的是什么？

李宇春：最大的成就感是24首歌曲，有18首是我自己的创作。

新闻晨报：出道12年，心态上有变化么？

李宇春：像我21岁的时候，很多人觉得我很难搞，访问很难做。12年过去，我能明显感受到自己的变化。我可能以前太严肃了，具体为什么我也不知道。现在好像变得开朗活泼了，整个人也松弛了，我现在很喜欢跟身边的人开玩笑，也愿意跟别人去沟通。