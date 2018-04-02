维也纳广播交响乐团5月18日登陆东艺-全才指挥家执棒 演绎最抒情舒伯特

晨报记者 邱俪华

5月18日，上海东方艺术中心将迎来维也纳三大交响乐团之一的维也纳广播交响乐团。为纪念舒伯特逝世190周年，他们将在乐团艺术总监兼首席指挥科奈留斯·麦斯特的指挥下，与华裔女钢琴家黄慈共同演绎舒伯特的《罗莎蒙德序曲》、卡巴列夫斯基的《钢琴与乐队的幻想曲》和舒伯特第九交响曲《伟大》。

舒伯特是19世纪初早期浪漫主义音乐的代表人物，他的作品极富抒情性，被李斯特称为“前所未有的最富诗意的音乐家”。

“舒伯特是我们维也纳的英雄人物之一，”麦斯特这样说。

维也纳三大交响乐团之一

维也纳广播交响乐团成立于1969年，与维也纳爱乐乐团、维也纳交响乐团并称维也纳三大交响乐团。乐团以其杰出、大胆的曲目编排而闻名，通过结合19世纪的曲目、当代作品和其他时期的罕见作品，将浪漫时代的经典作品以奇妙别致的方式呈现。近50年来，乐团已成为国际上声名赫赫的顶级交响乐团之一。乐团所有的演出都会在电台播放，并上传至网络，供世界各地的乐迷聆听，迄今已发展出数量庞大的青年粉丝群。

众多指挥大师都曾执棒维也纳广播交响乐团，包括伯恩斯坦、西诺波里、萨瓦利什、多纳伊、艾申巴赫、潘德列斯基、安德里斯·尼尔森斯、基里尔·佩特连科和西蒙娜·扬等。乐团在电影音乐的演奏方面也颇为知名，每年都会由曾获奥斯卡最佳电影配乐的作曲家来担任客座指挥。

乐团曾在2001年首度访华，那场音乐会被人们称为“穿越时空的音乐之旅”。2011年，乐团在东艺举办了音乐会，全方位展示了维也纳风貌，并从历史角度书写出维也纳音乐原汁原味的一面。

麦斯特的“最后一次”

科奈留斯·麦斯特于2010年被任命为乐团的艺术总监兼首席指挥，2018年是他任期的最后一年。他指挥的曲目十分广泛，包括莫扎特、瓦格纳、普契尼和理查·施特劳斯的歌剧，贝多芬、舒曼、勃拉姆斯、布鲁克纳、柴科夫斯基、马勒和西贝柳斯的交响乐作品全集。麦斯特更是全才音乐家，他在钢琴、大提琴、圆号上皆有所造诣，“指挥家能学一些管弦乐器是很不错的，如果你自身对乐器很了解，那你也能指导乐手演奏得更好。”

麦斯特的指挥履历相当丰富，他也十分珍视与不同乐团的合作机会，“每个乐团都截然不同，它们都深受各自文化的影响，从而形成自己的传统特色。”年纪轻轻就合作过众多世界级乐团，被问及如何与乐队磨合，麦斯特颇有心得，“这就好比大公司来了新CEO，大家需要互相学习，而不是告诉他们，我来了，你们就得改变一切。同时，你要给到他们新的想法，这也是指挥的职责。当然，有些事需要指挥来拍板，但如果没有了乐团，指挥就什么也不是。”

今年9月，麦斯特即将离开维也纳广播交响乐团，担任斯图加特国家歌剧院和斯图加特国家管弦乐团的音乐总监。

华裔钢琴家黄慈的亮相也值得期待，尽管黄慈的舞台经验不胜枚举，她始终认为，舞台是非同寻常的地方，“登台时，我会放空大脑，然后让想象力开始驰骋。音乐会是创造惊艳瞬间的地方，要能给观众带来历久弥新的深刻印象。”

对于如何平衡作曲家和演奏者的情绪，她也有自己的独到见解，“很重要的一点是，你需要对作曲家的生活有深入了解，要了解他在作曲时，生活中有没有发生重大事件。在理解了作曲家的生平和谱子本身后，就要靠演奏者自己诠释了。”对她来说，追求完美是一件永无止境的事，并希望能把艺术一直坚持下去。