“全国新书发布厅”迎来100期-不一样的阅读磁场

晨报记者 徐 颖

100期，100本新书，100多位作者，1万多人次读者参与……“全国新书发布厅”项目自2016年3月20日启动，于上周末迎来了第100期。许多市民来到福州路上海书城一楼大厅，见证了这一时刻。每周一次的新书发布活动，早已成为上海文化界和市民文化生活一道新的风景线。

买新书、见名家

真正意义上的全国首发

由上海市新闻出版局、上海报业集团任指导单位，新华传媒和各出版机构联合主办的“全国新书发布厅”项目，已经成为沪上知名的文化品牌，成为市民买新书、见知名作家的第一选择。

每周末在上海书城举办的新书首发式、新书发布会，已经邀请了超过百余位新书著名作者和知名嘉宾到现场与读者分享心得，签售、主题讲座等活动也得到了广大读者的喜欢和追捧。“全国新书发布厅”有一个网上书店没有的技能，就是真正意义上的全国首发，入选这个发布厅的新书，大多数是在其他渠道都尚未销售过的优质图书。

上海市新闻出版局局长徐炯评价，“全国新书发布厅”作为上海市民常态化阅读活动的品牌之一，在上海书城这个地标性场所营造了新的阅读磁场。该活动倡导的“新书首发”，依托于上海书展倡导的首发机制，将书展7天的阅读热情扩展到全年，而阅读活动的拓展也有助于新华书店作为老牌书店在新时代的新转型。“去年底，上海发布‘文创50条’，打响‘上海文化’品牌。长远来看，在出版产业发展中，‘全国新书发布厅’ 这样的平台可以起到‘拉手’和‘推手’的作用，优秀出版物通过这个平台实现有效传播，增强营销能力，出版机构也能在平台上充分竞技，全面展示出版机构的形象和能力。”

新书首发形式多样

潘基文书法老师现场教学

“华东师范大学出版社的新书已是四度与‘全国新书发布厅’携手了。”第100期活动的主角是华东师大出版社精心编制的“二十四节气传统文化特色读本”《风调雨顺》，社长王焰感慨，新书首发之际与读者直接互动的平台难能可贵。

《风调雨顺》主编、上海交大-南加州大学文化创意产业学院教授、中国书法文化国际传播研究所所长、联合国前秘书长潘基文的书法老师周斌，在现场一边讲新书，一边开展起书法教学。当周斌现场募集学写书法的读者时，台下读者都跃跃欲试。他们先写一个“春”字，经过老师点评和手把手指导，再写一个“春”字，形象的演示，让读者学员记忆深刻。

《邓小平之歌》朗读声声

让新书与读者走得更近

当天下午，“全国新书发布厅”第101期活动紧接着登台，推出由红色诗人桂兴华所著的《邓小平之歌·朗诵版》。这是我国第一部登上互联网、第一部拍成MTV的政治抒情长诗，也是我国朗诵艺术家参与最广、演出场次最多的一部政治抒情长诗。该诗朗诵者中既有孙道临、秦怡、李默然、焦晃、乔榛、丁建华、奚美娟、李仁堂、方舟、张培等名家，还有无数青少年。当天的首发式上，春风一步过江朗诵团，现场配乐表演了《邓小平之歌·朗诵版》中新添加的《跟着走：继续长征》里的四个章节，场面震撼。

对于“全国新书发布厅”的未来，新华传媒总经理助理、上海书城总经理江利表示，“我们对新书的介绍和推广应该是全面而立体的”，根据书的内容与特质，拓展书的外延，让更多新书、好书与读者走得更近、更深，是“全国新书发布厅”不断探索的方向之一。