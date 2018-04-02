徐惠芬

上周，被称为“文在寅接班人”的安熙正因性侵指控出庭。因为#MeToo之火烧身，这位韩国前忠清南道知事辞了官，被开除党籍，政治生涯戛然而止。

现在，从美国发端的#MeToo （我也是）反性骚扰运动在韩国正如火如荼。韩国估计是这个运动在亚洲最有市场的一个国家了，已有无数大佬中招，还有人自杀。

为什么 #MeToo 在韩国特别热？为什么只有韩国有名人因#MeToo风暴而自杀？这是吸引笔者的两个问题。

韩国的 #MeToo 风暴始于今年1月底，最初曝光的是司法界。当时，一位名叫徐智贤的女检察官做客电视节目，称过去8年多，一直受一位男性检察长的性骚扰。

以此为开端，#MeToo之火迅速席卷韩国，重磅炸弹一个接一个。“文在寅接班人”安熙正就被秘书指控多次性侵。安熙正曾在上次韩国大选中与文在寅展开过激烈的党内竞争，被认为是下一次韩国大选最热门总统人选。现在，背上性侵的指控，不仅让安熙正断送了自己的政治前途，还给执政的共同民主党带来阴影，让今年6月的地方选举增加变数。

当然，#MeToo风暴在韩国刮得最猛的地方还是文艺圈。诗坛泰斗高银被指对后辈性侵、著名导演金基德被控对女演员性侵、话剧泰斗级导演李润泽性骚扰女艺人……

所谓“无风不起浪”，#MeToo 在韩国有市场，也是因为受害者的普遍存在。

在韩剧中，韩国职场等级依然森严，上司利用职权对下属性骚扰十分常见。即使是在“讲法”的司法界都是如此，韩国法院工会近期实施的一项实态调查显示，28%的受访者表示自己曾亲身受害或亲眼目睹过受害事例。

此外，在韩国，儒家思想仍占主导地位，传统性别观念根深蒂固，认为两性不平等的社会风气依然存在。根据世界经济论坛《2017年全球性别差距报告》，韩国性别平等状况在144个国家中排名118位。

再加上韩国娱乐圈出了名的潜规则。韩国人权委员会2010年的一项调查显示，在所有接受调查的女演员当中有55%称曾被提过性服务要求。其中一半在拒绝要求的情况下事业上遭受了损失。

也难怪#MeToo蔓延到韩国，大有燎原之势，还闹出了人命。因为不堪性丑闻压力，知名男演员赵珉基日前选择自杀。由此，韩国也成为首个有知名人士因 #MeToo 风暴而自杀的国家。

这难免让人想到韩国严重的自杀问题。根据最新数据，2016年韩国每天平均有36人自杀，自杀人数连续13年在经济合作与发展组织中排名第一。除了竞争压力大、人际关系疏离等原因，像赵珉基这样，以自杀来应对耻辱，也不在少数。最出名的例子恐怕是韩国前总统卢武铉了。

据说，因为#MeToo声势浩大，韩国现在出现了“恐女”现象，比如公司有聚会，避免叫女职员参加；上司有话对女下属说，也要通过第三人传达；上司还避免带女下属出差……矫枉过正，恐怕也是韩国特色吧！