沪上新人结婚平均花费34万-婚纱开销比六年前涨几十倍

记者 潘 文

晨报讯 3月31日至4月1日，2018中国婚博会上海展在浦东世博展览馆举行，开展首日就吸引了8万多人次参展，现场交易总额达6.1亿元。记者从中国婚博会数据中心了解到，除去婚房、婚车等消费，目前上海的新人结婚平均需花费34万元，主要包括婚庆、婚宴、婚纱摄影、婚纱礼服、结婚用品、珠宝首饰、家居家装等方面。

几年前，上海的新人结婚都喜欢去苏州买婚纱，几百元就可以买好几套，比去婚纱店里租赁还要便宜。但现在，更多的年轻人选择租赁或者购买品质更好的婚纱礼服。在展会现场，前来挑选婚纱礼服的人络绎不绝。

婚博会工作人员介绍说：“随着消费水平的提高，新人们在婚纱上的开销变化很大。以前人们喜欢去苏州买婚纱，六年前那边的价格大概是几百到1000多元不等，现在年轻人在婚纱上的开销在两万元左右。为了满足年轻人的需求，本届展会设立了‘国际高定婚纱品鉴馆’，集中展出了全球顶尖婚纱礼服品牌的2018人气款和新款。”

中国婚博会数据中心调查发现，目前上海的新人结婚平均需花费34万元，外加婚车、婚房等，让不少年轻人“谈婚色变”。为此，本届婚博会针对其注册会员首次推出中婚基金结婚补贴，将通过线上红包、展会会员现金大礼包等形式发放补贴。首批中婚基金将陆续落地北京、上海、广州、天津、武汉、杭州六个城市，至2018年年底将覆盖40多个城市，全年预计将为筹婚会员送出补贴超过2亿元。

中国婚博会上海分公司总经理陈赟介绍说：“目前结婚的主要人群是90后，他们更倾向于个性化产品和定制服务。为了更好地满足90后新人的需求，本届展会在婚嫁珠宝、婚纱礼服、婚礼布置、婚宴菜单等各个方面都可以进行个性化的定制。”