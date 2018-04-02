城事|气温跳水，预计周五最低10℃以下

本周申城逐渐转为阴雨模式

记者 谢 竲

晨报讯 申城昨日又迎来一个好天气，不过气温有点高，太阳也有些晒。正午时分，街上不少行人都纷纷脱去薄薄的外套，露出短袖装，提前感受了一番夏日的“炙烤”。据悉，昨天中心城区徐家汇站最高气温升至26.7℃，又一次刷新了纪录，成为了今年以来最热的一天。而上海其他区的气温则主要呈现出东南地区相对要凉快一些、西北部地区相对要更热一些的区分。其中，嘉定站28.6℃为最高，宝山站28.4℃列第二，青浦站28.1℃列第三；而个别的自动站甚至触到了29℃。

都说“六月天，孩儿脸”，可刚刚踏入4月，申城的天气也如同娃娃脸，阴晴难定。据上海中心气象台预报，本周工作日首日，上海就会有一个云系增多的过程，并逐渐转为阴转阵雨，东南风3-4级。气温方面，今天白天申城的气温会小幅回落，最高气温降至24℃，最低气温17℃。

而受短波槽影响，本周前期上海将保持阴雨模式，气温也将逐日回落。预计周五受北方冷空气影响，本市将出现明显降温，最高气温预计在14℃上下，而最低气温更将降至10℃以下。趁着前几日的好天洗洗晒晒的市民可别急着收起厚外套，清明节小长假中可能还用得上。（网站首页图：晨报资料图片）