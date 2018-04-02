列队、接球、带球移动、投篮……上海专家尝试用篮球运动治疗自闭症-篮球运动悄然改变“来自星星的孩子”

晨报记者 陈里予

今天是第十一个世界提高自闭症意识日，主题为“有你，我们不孤独”。记者最新了解到，上海专家用篮球运动治疗患自闭症的孩子。昨天，国内首支自闭症篮球队——蓝色海洋俱乐部篮球队再次扩容，特别成立了一支由6-8岁低年龄自闭症患儿组成的篮球队。与此同时，还将组织自闭症女孩组成篮球啦啦队一同参与。

虽然自闭症的发病病因和机制仍然未解，但已有许多国内外研究表明，运动对于改善自闭症儿童的生活质量具有显著意义。儿科医院专家透露，希望用篮球带自闭症孩子接触外面的世界。

运动让患儿变得更自信

昨天上午，在上海新天地NBA 主题内，15个12岁左右的重度自闭症孩子在自如地运球打球。经过一年的训练，篮球运动悄然改变着这些“来自星星的孩子”: 列队、热身、接球、带球移动、投篮……这些原本对于自闭症患儿来说非常困难的动作，他们都能相互合作着完成。

一年前，复旦大学附属儿科医院成立了国内首支自闭症篮球队——蓝色海洋俱乐部篮球队，邀请全国自闭症儿童家庭加入，目前共有15个自闭症家庭加入了这个大家庭。过去的一年，对这15个自闭症孩子家庭，意味着很大的改变。在儿科医院医护人员、上海普陀区曹杨新村第三幼儿园专业幼儿体育老师刘思源（华东地区幼儿健康研究运动组成员）及来自复旦大学医学院的学生志愿者们一对一的指导下，孩子们坚持进行每月一次的常规训练，列队、热身、接球、带球移动、上篮、投篮……这些看似简单的任务，对于患有自闭症的孩子来说却是相当困难的。针对这些孩子，教练需要耐心地将动作一一拆解并针对性地指导练习，志愿者和家长们在旁一起协助姿势动作的正确控制，以便于孩子们更好的接收与理解，更好地享受到篮球运动所带来的乐趣。

一年下来，大家惊喜的发现，篮球运动也在悄然改变着这些孩子。小队员豆豆（化名）的妈妈说：“我家豆豆更加喜欢篮球这项运动了，如果跟他说明天会有篮球训练，他会一直重复‘篮球’这个词，期待和教练、志愿者哥哥姐姐一起玩。以前孩子看电视，觉得打篮球是一项很高难度的运动，刚开始也比较排斥。随着慢慢地接触篮球这项运动，从基础的动作、运球学起，他发现自己居然可以做到，自然而然也会变得更加自信。”

呼吁社会帮助和关注

自闭症，也称孤独症谱系障碍，是一种以社交沟通障碍，重复及刻板行为为主要特征的神经发育性疾病。自1943年美国儿童精神病医生Leo Kanner首次报道自闭症以来，自闭症的发展已经经历了70多年。根据美国最新监测结果显示，8岁儿童自闭症的患病率达到1/68，世界范围内，自闭症的人群患病率约为1%。

儿科医院儿童保健科主任徐秀指出，运动对于发育中的大脑塑造有着至关重要的作用。当身体的灵活性、协调性得以锻炼和保证、后期的大脑高级能力的发展才会更加高效，比如逻辑思维能力。体育运动还可以培养儿童竞争意识、输赢意识和挫折意识，对孩子非智力因素的素质培养和塑造同样是一种非常好的途径和手段，这对有缺陷和没缺陷的孩子同样重要。

一位家长分享了他长久以来的担忧：“我经常考虑这样一个问题。天下没有不散的宴席，父母总有一天会离开。如果有一天我走了，孩子怎么办？”

目前很多自闭症儿童在学龄阶段通过接受系统干预和康复训练，可以收获很好的成效。可惜的是，往往孩子在离开校园之后，之前在学校培养和掌握的生活技能和社会性就开始逐渐退化，慢慢消失在社会大众的视野中，如何顺利进入职场、融入社会，最后可以正常地生活将成为他们和他们的家庭所面临的最大挑战。

徐秀希望，社会大众能更多地看到自闭症孩子的社会化困境，呼吁更多的爱心人士的支持和帮助，一同关爱自闭症儿童的健康成长，让更多的“来自星星的孩子”可以加入到俱乐部这个大家庭中来，使更多的儿童享受到体育运动带来的乐趣，也可以和我们一同生活在充满平等、接纳、尊重、关心的蓝天下。

上海诊治孤独症网络升级

上海诊治孤独症的网络和水平在逐步建立和提升。作为“孤独症诊治与临床研究中心”，复旦大学附属儿科医院联合8省市11个单位、部门共同开展的卫生行业专项“儿童孤独症诊断与防治技术和标准研究”在2016年12月完成项目验收。

通过对14万人筛查及诊断，获得我国儿童自闭症患病率、患病特征、遗传学病因、危险因素及共患病资料；建立了临床数据库和2400余例的生物样本库，在全国建立国际标准化儿童自闭症诊治中心8个，并建立自闭症筛查诊治与研究协作网和信息平台。由复旦大学附属儿科医院儿保科首次引进并推广应用的ESDM丹佛模式已对62例孤独症幼儿进行早期干预随访研究；全国这8个儿童自闭症诊治中心已成为孤独症相关专业技术培训基地。

自2013年起，每年复旦大学附属儿科医院都在“世界提高自闭症意识日”定期举办公益活动，组织并呼吁全国50多个城市的地标性建筑共同亮起蓝灯，意在唤醒社会对自闭症的重视。