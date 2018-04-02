徐汇“最强大脑”联合党总支打造“家门口、指尖上、一体化”政务服务品牌-压缩六成窗口，主动服务企业、居民

晨报首席记者 李 芹

这里，有区商务委、建交委、教育局、公安分局等26个入驻部门的412项审批与服务事项；这里，有连接13个街镇网格化管理中心、63个管理网格和312个居民区（园区）工作站的徐汇区城市网格化综合管理中心……说这里是徐汇的“最强大脑”，可能也不为过。

而在这“最强大脑”里的联合党总支，更是通过打造“家门口、指尖上、一体化”政务服务品牌，始终践行着为民服务的宗旨。

以党组织为纽带加强合力

在物理空间、管理职能和运作机制上，徐汇区行政服务中心与区城市网格化综合管理中心实行一体化运行。联合党总支共有党员22人，党员占比近30%。

作为徐汇区“最强大脑”所在，徐汇区行政服务中心集成全区政务资源，集中提供政务服务。通过对“应进必进、进则必优”事项的全面梳理，取消、调整优化了164个行政审批事项，压缩了60%的窗口。通过构建市场准入、人才服务和投资建设的“综合窗口”，把事前审批与事中事后动态监管相结合，放大行政资源的协同效应。

徐汇区行政服务中心主任宋开成告诉记者，“互联网+政务服务”强化了信息共享与协同审批，在企业、群众反映最集中、最迫切的问题上，打造“家门口、指尖上、一体化”政务服务品牌，践行为民服务。

不仅如此，中心还通过设立党员示范岗、党员先锋岗、党员责任区，来充分发挥窗口党员的示范引领和先锋模范作用，实现对来自不同部门、不同窗口工作力量的价值引领和共同凝聚。党总支持续走访入驻部门，以党组织为纽带全面加强中心与部门、部门与部门的合力。

严格培训磨练应变能力

2015年9月，中心联合入驻的组织部、人社局、市场监管局、税务分局、出入境办证中心、科创中心等单位，组建了一支与“创新创业”相关的青年服务团队，近50%的成员为党员。

1990年出生的孙雨露就是其中一名活跃分子，说话温温柔柔的她是行政服务中心用工管理和人才服务大厅A厅厅长，主要负责在窗口工作人员与各职能部门之间进行协调与沟通。由于其所在的A厅负责办理居住证积分以及居转户等事宜，因此，这位年轻姑娘常常要额外扮演“老娘舅”的角色。

“居住证积分以及居转户等都有非常严格与明确的政策条件，但有些市民因为条件未能达标就把坏情绪发泄到窗口工作人员身上，这个时候，就需要我们厅长两面安抚。”孙雨露说自己偶尔也会受到一些影响，但好在中心有一套非常严格的培训机制，让他们在培训与考核中磨练了心态与应变能力。

原来，每周五下午，中心都会对工作人员进行1个小时的培训，同时半年会进行一次考核。

“一来一去的，对各种意外的应对也就更加得心应手了。”孙雨露如此表示。

走出“大厅”将服务送上门

可可空间投资公司的助理合伙人刘明告诉记者，他们企业既是“双创”青年服务团队的服务对象，也是其受益对象。作为一个众创空间，集合了很多创业团队。他向记者坦言，对于投资领域的事务，团队了解得比较多，但是人才等方面的政策了解得并不全面。“比如我们有很多创业公司的负责人都在35岁以下，可以享受各个部门的不同优惠政策，但这方面的信息我们了解并不充分，受益于‘双创’青年服务团队的送政策上门活动，空间一些符合条件的企业创始人能获得更多有针对性的政策优惠与服务指导。”

去年10月，针对上海生命科学研究院对于人才政策的强烈需求，中心联合区人社局开展居转户、积分、人才引进等方面的政策宣讲。在走访过程中获悉，某外籍研究员有意申请外国人永久居留，以便在中国长期从事科技创新工作，却因为年薪不符合标准无法办理永居。于是，中心主动跨前服务，多次与市出入境管理局沟通。后逢永居政策调整，该研究员在政策放宽范围内符合办理要求，“双创”青年服务团队第一时间告知当事人，并通过出入境办提交基本材料，最终助其办好了外国人永久居留证和外国人就业证。

截至2018年2月，“双创”青年服务团队已经走访了交大慧谷、云赛空间、上海应用技术大学技术转移中心等企业及孵化基地30多个，开展各类主题性服务活动30余次，服务近1000人次。“以后，我们还将更主动地为辖区企业、单位服务，为他们提供更好的政策解读与服务指导。”宋开成如此表示。