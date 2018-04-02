听，这是钟扬播撒下的种子生根发芽的声音——-学生：愿追随钟老师做一个善梦者

晨报记者 林颖颖

他收集了上千种植物的四千万颗种子，却倒在了为人类寻找种子的路上……去年9月25日，复旦大学研究生院院长、著名植物学家钟扬教授在内蒙古鄂尔多斯市出差途中遭遇车祸，英年早逝。

3月29日，中央宣传部向全社会宣传发布钟扬的先进事迹，追授他“时代楷模”称号，而半年多来，在复旦、在上海、在全国，这位新时代奋斗者的感人故事凝聚成一股力量，不断感召和激励着生者。

正像复旦大学官微所说，愿钟扬的故事，在你心中，浇灌出一朵初心的花，愿你呵护它，汲取力量，砥砺前行。

挚友：继承遗志 努力到无能为力

钟扬去世之后，中国科学院院士、复旦生命科学学院双聘院士赵国屏写了一副挽联：

演讲传真知，谈笑间天宽地阔深入浅出，大智慧； 挚友何日论旧文？

播种育伟业，征途上山高水急千辛万苦，硬汉子； 后人谁敢续新篇！

赵院士为自己失去如此智慧杰出的科学挚友悲痛：“我甚至责怪钟扬：你为什么那么不注意自己的身体？你的生命不属于你，而属于你心中的梦，属于我们时代伟大的事业！”这几个月，当赵国屏读了关于钟扬事迹的多篇报道、视频。“我领悟了，我对钟扬的理解太少了，他感觉到了时间给他的压力，他要在有限的生命中，尽全力去实现‘种子’无限的梦想。作为他的挚友，我只能激励我自己，以他的精神为动力，继承他的遗志，为建设祖国战略科学资源积累、整理、共享和挖掘的体系，努力到无能为力，拼搏到感动自己！”

“在国际上并不缺乏像钟扬这样对科学怀有极大热情和开拓性的学者，但大多数人会选择在舒适、自由、愉悦的地方做科研，像他这样能冒着生命的危险，怀着家国情怀，追求科学终极意义和价值的科学家确实十分罕见。”复旦类脑智能科学与技术研究院院长、国家第二批千人计划专家冯建峰表示，今天强调科技创新自信的中国，十分需要像钟扬一样既具有浓厚的中国乡土气息，又有国际大视野的科学家。

同事：做好本职工作是最好的学习

“今天我们太需要钟扬精神的滋养了！”复旦大学中文系教授梁永安感慨：不计当下，把个人融入国家发展、民族复兴的伟大洪流，这样的人最应该得到社会的尊重，最应该享受时代的荣光。”

哲学学院党委书记袁新认为，像钟扬老师那样，有对生活的澎湃激情，有对事业的无限热爱；有对工作的高度敬业，有对问题不解决誓不罢休的态度，把自己的本职工作做好，并且尽自己最大的努力做到最好。而这也就是对钟扬老师的最好的学习和最好的怀念。”

新闻学院党委常务副书记周晔表示，要把学习钟扬精神、领会贯彻十九大精神与“两学一做”长效机制建设不断引向深入，把钟扬精神的学习与加强学院党风师风学风建设以及践行“好学力行”的院训紧密结合，使得教书育人、立德树人落到实处。

学生：像钟老师一样无愧于初心

钟扬的学生、复旦生命科学学院博士生徐翌钦说：“钟老师总说：‘不是杰出者才做梦，而是善梦者才杰出。’我们都是恩师梦想的种子，也愿我们能跟随他做一个勇于追梦的人。”徐翌钦表说，自己要追随钟老师做一个善梦者，“不论以后我们在什么岗位，我都希望自己能像钟老师一样无愧于初心，成为这个社会的播种者、耕耘者和奉献者。”

“从钟扬老师身上我看到的是一种纯粹的热爱，有益于人类便去做，无论选择的这条路上等待着他的是什么。”复旦自然科学试验班本科生谷畅说：“正如钟扬老师说的：‘不仅需要仰望星空，还需要脚踏实地，所有的伟大都是熬出来的。’守护心中的灿烂星空，无问西东地走出属于自己的路。他踏实的作风这也是给我们这代青年做出的表率。

“作为一名复旦大学的博士研究生，我时常会问自己，读书究竟为何？”从钟老师不凡的一生，复旦国际关系与公共事务学院2016级博士研究生王鹏翔找到了最为准确的答案——那就是追梦与攀登。“钟老师在西藏的坚守，告诉我们梦想并不是触手可及的，它需要我们用坚强的意志和坚定的信念去悉心呵护，梦想之花才能绽放。钟老师虽然已经离开了我们，但是他为这个时代留下的精神之光，将会指引着我们不断向前、奋勇攀登、追梦不止，努力做一个有家国情怀的复旦人。”

网友：科学研究依赖无私奉献者

连日来，在复旦大学官微有关钟扬的推送下，也收获了许多网友缅怀钟扬、学习钟扬的真挚感言。

有网友留言：原来真的有这样的人，把最好的时光最美的年华献给祖国大地，不求回报，心甘情愿。

有网友说，自己有幸听了一次钟扬老师的讲座，大约在他去世前一年，“印象特别深刻的是，他举例说明培养桀骜不驯的少年，最棒的就是引领他们进入各学科高精尖研究领域，给他们指明真正有意义的事业”。

多位网友看到报道热泪盈眶，“现在很多人质疑无私奉献，质疑舍小家顾大家，但我觉得科学研究真的依赖这些奉献者，他们是人类前行的支柱，而它们的精神也将引领后来者前行”。