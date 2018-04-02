宣 言

2018年3月17日，中国北京，人民大会堂，中国人民当家作主、议决国是的最高殿堂，掌声雷动，十三届全国人大第一次会议2900多名代表肩负着13亿多人民的重托，庄严投下神圣一票，表决通过《国务院机构改革方案》。3月21日，中国共产党第十九届三中全会通过的《深化党和国家机构改革方案》甫一公布，即刻成为全社会关注的焦点、话题的热点，网上网下好评如潮、点赞无数。

生机勃发的中国特色社会主义，是亿万中国人民的事业。“问渠那得清如许，为有源头活水来。”在改革开放第40个年头，当代中国打响了具有深远历史意义的改革攻坚战，夯基固坝、疏渠引流，充分调动人民积极性创造性，解放和发展社会生产力，为实现人民对伟大梦想的追求、对美好生活的向往，注入强劲动力，释放源头活水。

（一）

上善若水。奔流不息的黄浦江，碧波荡漾的嘉兴南湖，中国共产党从这里启航。正是高扬着为人民谋幸福、为民族谋复兴的理想风帆，“唤起工农千百万，同心干”，28年浴血奋战，28年岁月峥嵘，推翻了压在人民头上的帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山，彻底终结了亿万劳苦大众受压迫、被剥削的旧制度。正是凭着为人民打破一个旧世界、建设一个新世界的豪情壮志，领导人民进行了人类政治文明史上的伟大创造，古老的华夏大地诞生了新的国体——工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家，劳动人民行使国家权力有了新的根本政治制度——人民代表大会……开辟了中国人民当家作主的历史新纪元。

“独有豪情，天际悬明月，风雷磅礴。”在这片崭新的天地，亿万中国人因为能够成为这片大地的主人而扬眉吐气，能够为自己的家园劳作而意气风发。一穷二白何所惧，战天斗地写春秋。无数劳动者挥洒着汗水，也燃烧着激情，无数建设者不惧任何困难而拼搏向前。孟泰、王国藩、王进喜、赵梦桃、邓稼先……一串串响亮的名字，闪耀的是一代人的豪情。一汽、北大荒、大庆、红旗渠、两弹一星……一个个光辉的坐标，凝结的是一代人的奋斗。前所未有的优越制度释放出前所未有的惊天伟力，曾经满目疮痍的中国大地，换了人间，曾经积贫积弱的中华民族，尽展新颜。

制度唯坚持发展，方彰其生命；探索唯艰难困苦，方玉汝其成。任何一个政治制度的完善都不是一蹴而就的。新生的社会主义中国在前无古人的道路上坚定前行，有创造的收获，有开拓的艰辛，但始终不渝的是——让人民在追求美好生活中真正成为社会进步的主体力量。

1978年冬天，华夏神州春雷滚动。党的十一届三中全会，果断作出了党和国家工作中心转移到经济建设上来的战略抉择。中国共产党人为了让国家摆脱贫穷落后，让人民生活小康，打破思想禁锢，破除不适应社会主义现代化建设的体制机制藩篱，开启了新的革命伟大征程。改革也是革命，是决定中国命运的关键一招。为解放和发展生产力，大刀阔斧调整生产关系，完善上层建筑特别是政治制度，生产力和生产关系、经济基础和上层建筑矛盾运动、改革发展，同向发力、相得益彰。

30多年间，民主集中制更加健全，党和国家政治生活不断规范，国家公务员制度、基层群众自治制度、权力运行监督机制，科学立法、严格执法、公正司法的制度机制……一个个利于长远的制度，一项项匡正固本的举措，让社会主义民主政治具有了更加鲜明的中国特色、时代特色，人民的根本利益得到有效维护，人民当家作主的实现形式更加完善。30多年间，党和国家机构改革步步深入，从解决机构臃肿到转变职能，从理顺关系到提高效率，机构职能体系实现了从适应计划经济向适应社会主义市场经济的重大转变，党和国家活力大大激发，全社会活力不断释放。

在春水绿如蓝的季节里，每一个中国人的勤劳和奋斗，如涓涓细流，鲜活、欢跃而顽强，汇聚成奔腾向前、气势宏大的历史之河、时代潮流。

（二）

人类社会发展的脚步走进21世纪第二个十年。

看中国，2014年，习近平总书记在全国人民代表大会成立60周年庆祝大会上庄严宣示，“人民民主是中国共产党始终高举的旗帜。在前进道路上，我们要坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，继续推进社会主义民主政治建设、发展社会主义政治文明。”铿锵有力，坚定豪迈。

看世界，同样是这一年，曾经断言历史终结于资本主义的弗朗西斯·福山，出版了新著《政治秩序与政治衰败》，书中所述与二十几年前的调门截然不同，发出了西式民主正在走向衰落的哀叹。对比这无奈的“低调”，对比一些国家日益陷入为形式上的民主、为利益而民主难以自拔的困境，中国共产党和中国人民满怀自信，坚定推进社会主义政治制度的自我完善和发展，书写着人民民主的新时代华章。

回望党的十八大以来砥砺前行的5年，“人民”二字深深印刻在中国政治发展进步的壮丽征程上——

人民意志得到更集中体现。坚持党的领导、不断完善党的领导体制机制，这既是中国共产党对历史、对民族的担当，也是亿万人民对幸福、对安宁的期望。这5年，中国共产党坚持刀刃向内，全面从严治党，实现了党的革命性锻造，全党上下政治上、思想上、组织上、作风上更加忠实代表人民的意志。这5年，党中央加强对事关人民根本利益重大工作的集中统一领导，先后在全面深化改革、国家安全、网络安全和信息化、军民融合发展等方面设立专门机构，统一体现、高效贯彻人民的意志。翻开中央全面深化改革领导小组的工作账本，38次会议，1500多项改革举措，次次承担着人民的托付，项项凝结着人民的期望，真正做到了人民有所呼、改革有所应。

人民权力得到更充分保障。民者国之本，国者民之器。国家一切权力属于人民，人民依法实行民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督。这5年，人民代表大会制度与时俱进、不断完善，立法主导作用进一步强化，宪法法律实施和监督制度更加健全，有力保证了人民通过人民代表大会行使国家权力。这5年，各级人民代表大会中一线工人、农民、知识分子代表越来越多，县乡基层人大作用日益提升，人大代表联系群众、履职尽责更加自觉，人民依法直接行使民主权力更加有效。看看各级机关政务微博账号从不足6万到近18万的增长数量，纪检部门开发的手机随手拍、微信一键通等网络平台……人民行使知情权、参与权、表达权、监督权，更直接、更便捷、更见成效。

人民智慧得到更广泛汇聚。“以天下之目视，则无不见也；以天下之耳听，则无不闻也；以天下之心虑，则无不知也。”有事好商量，众人的事情由众人商量，是人民民主的真谛。这5年，社会主义协商民主广泛、多层、制度化发展，政党协商、人大协商、政府协商、政协协商、人民团体协商、基层协商以及社会组织协商蓬勃开展，人民政协专门协商机构作用得到更好发挥，集民情、汇民意、聚民智。这5年，协商于民、协商为民转化为基层生动实践，民主恳谈会、民情通报会、社区议事会、村民决策听证会……协商形式丰富多样，人民参与政治生活的渠道大为拓展。盘点全国政协76次双周协商，防治大气污染、大学生创业就业、办好学前教育、精准扶贫脱贫……都是社会关注、人民关心的议题，民主党派和无党派人士、实际工作部门负责人、专家学者坦诚沟通、畅所欲言，思想在这里交流、共识在这里凝聚、同心圆在这里绘就。

人民利益得到更有力维护。“利民之事，丝发必兴；厉民之事，毫末必去。”促进社会公平正义，增进人民福祉，是出发点、落脚点，也是着力点。这5年，全面依法治国深入推进，《民法总则》这个百姓权利的宣言书郑重面世，《环境保护法》《食品安全法》《消费者权益保护法》等一大批关系群众切身利益的法律法规制定修订出台。这5年，司法体制改革大力度推进，司法责任制得以确立，法官检察官员额制全面推开，最高法院6个巡回法庭开庭审案，一批群众反映强烈的冤案错案得到昭雪，司法公正的阳光照耀每个人的心田。丈量“放管服”改革坚定而急促的步幅，国务院部门行政审批事项削减44%，非行政许可审批彻底终结，中央政府层面核准的企业投资项目减少90%……权力“瘦身”、职能“健身”，市场作用、社会活力明显提升，人民群众干事创业热情迸发。

人间正道是沧桑。今日之中国，生机勃发、更加完善的社会主义民主政治制度，真正让人民站在国家舞台的中央，演绎出历史性成就与历史性变革的壮丽史诗，把民族复兴的大剧推向高潮。

（三）

千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。中国共产党成立97年，全国执政69年，开创中国特色社会主义道路40年，对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识更加深刻，对人民美好生活需要的把握更加准确，对推动中国特色社会主义政治制度成熟定型更加自觉。

又是一个东风送暖、万物生长的春天。一场凝结着人民希望、民族梦想的党和国家机构改革，帷幕已经拉开，全面深化改革进入新阶段。打基础、立支柱、定架构，聚人民创造伟力，固人民千秋基业。这场具有重大历史意义的深刻变革，以鲜明的人民立场、深沉的为民情怀，以其系统性、整体性、重构性，必将成为新时代中国政治体制改革的重大标志，成为焕发社会主义中国活力创造力的强大引擎。

聚浩荡而击中流。以加强党对各领域各方面工作领导为首要任务，健全党对重大工作的领导体制机制，强化党的组织在同级组织中的领导地位，更好发挥党的职能部门作用，统筹设置党政机构，推进党的纪律检查体制和国家监察体制改革……坚持和加强党的全面领导，是这次改革的统领词、核心词。中国共产党初心是为人民、使命是为人民、宗旨是为人民，党的领导是中国特色社会主义最本质特征和最大制度优势。完善坚持党的全面领导的制度安排，加强党中央权威和集中统一领导，人民意志、百姓意愿在国家治理中就能够集中体现，人民利益、百姓福祉在国家发展中就有了根本保障。

集百川而惠苍生。聚焦人民群众所思所想所盼，加强统的层次和力度，统分结合、主次分明，由“多头分散”整合为“一头抓总”，让应当集中的更集中、需要综合的更综合，强化党和国家机构在教育文化、卫生健康、医疗保障、生态环保、应急管理、退役军人服务、移民管理服务等领域的职能，统筹配置行政处罚职能和执法资源……发挥社会主义制度优越性、整合优化机构职能体系，是这次改革的着眼点、着力点。适应我国社会主要矛盾的变化，满足人民日益增长的美好生活需要，坚持优化协同高效，从顶层设计上积聚和整合各种政治资源、行政资源，全面回应了人民对物质、文化、民主、法治、公平、正义、安全、环境的新要求。

兴甘霖而润万物。大幅调整宏观管理部门和市场监管部门，减少微观管理事务和具体审批事项，国务院正部级机构减少8个、副部级机构减少7个，大力推进政社分开、政事分开、管办分离，构建简约高效的基层管理体制，实现重心下移、力量下沉、资源下投……最大限度减少政府对市场资源的直接配置和对市场活动的直接干预，实现资源配置效益最大化和效率最优化，是这次改革的重要任务和要求。理念一变天地宽，发挥市场决定性作用、更好发挥政府作用，不回避权力和利益调整，由做“加法”到做“减法”，由“管的多”到“管得好”，为高质量发展营造制度环境，为释放社会活力打开更大空间。

固堤坝而安黎民。以推进国家治理体系和治理能力现代化为导向，以构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系为目标，全面规划建设总揽全局、协调各方的党的领导体系，职责明确、依法行政的政府治理体系，中国特色、世界一流的武装力量体系，联系广泛、服务群众的群团工作体系……立足当前、放眼长远，聚焦今后3年、着眼未来30年，是这次改革的站位所在、格局所在。立足实现“两个一百年”奋斗目标，构建固根本、利长远的组织架构，作出具有前瞻性、战略性的体制安排，为党和国家兴旺发达、长治久安奠定制度基础，为人民根本利益、幸福生活提供坚实保障。

求木之长者必固其根本，欲流之远者必浚其泉源。人民，唯有人民，才是创造历史的决定性力量。根在人民，源在百姓。只有为了人民的改革，才能如此大气磅礴；只有依靠人民的改革，才能如此一往无前。

（四）

“人民是历史的创造者，人民是真正的英雄。波澜壮阔的中华民族发展史是中国人民书写的！博大精深的中华文明是中国人民创造的！历久弥新的中华民族精神是中国人民培育的！中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃是中国人民奋斗出来的！”在新时代中国共产党人的心中，在社会主义中国的广袤大地上，中国人民始终是价值的起点、实践的主体、创造历史的动力源泉。

人类实践滚滚向前，任何社会制度都必须随着实践的发展而发展。170多年前，马克思在致巴·瓦·安年柯夫的信中写道：“人们在发展其生产力时，即在生活时，也发展着一定的相互关系； 这些关系的性质必然随着这些生产力的改变和发展而改变。”这深刻揭示了人类社会制度变迁的普遍规律：生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑。

只有社会主义能够救中国，只有坚持和发展中国特色社会主义才能实现中华民族伟大复兴。社会主义政治制度在中国的发展，经历了60多个春夏秋冬，几经风吹雨打，在螺旋式上升中进步，变化的是：不断与经济基础相适应，日益健全、日益完善；不变的是：保障人民当家作主、增强党和国家活力、调动人民积极性，一以贯之的主线清晰而鲜活。

2018年的春天，中国改革再出发。历史将铭记这个新的改革春天，为国家繁荣昌盛，为人民美好生活，为民族伟大复兴，注入的源头活水、带来的无穷力量、催生的无限希望。

(新华社北京4月1日电)