社评：中国报复美加征关税落下实锤

来源：环球时报、环球网

北京时间4月2日凌晨，中国国务院正式公布了对原产于美国7类128项进口商品加征关税的决定，并于当天开始生效。中方一周多前公布的对美钢铝关税报复措施落下了实锤。

中美贸易战已经擦出火花，尽管双方都不公开说这就是贸易战。4月2日生效的报复行动是对特朗普政府3月早些时候加征钢铝关税涉及中国部分的还击。美方3月22日根据301调查单独宣布对中国600亿美元进口商品加征关税，相关的中方报复措施尚未公布，不过中方报复措施的出台是十分确定的事情。目前美方尚未公布那600亿美元中国商品的具体清单，分析认为，中国的相关报复措施最可能在美方公布具体加税清单后很快出台，如果不是更早的话。

2日生效的这份报复清单涉及了总额约30亿美元的水果、猪肉等美国产品，报复规模与美国钢铝关税给中方造成的损失对等。这再清晰不过地展示了中方誓不妥协、将对美方所有无理征税开展对等报复的决心。美方每采取一项损害中国利益的行动，它都可以提前预知中国使其蒙受同样损失报复行动的到来。如果说华盛顿在今天之前尚存中国可能不反制或者只做象征性反制一丝幻想的话，那么此时此刻它可以同这样的幻想拜拜了。

中国不想打贸易战，同时不怕打贸易战，都不是空话，而是落实在行动上。我们不想打贸易战，所以后发制人。我们不怕打贸易战，所以你打我有多重，我的还手一定有多重。

最近一段时间美方发出各种各样的信息，时而展示强硬，时而表达对与中国谈判解决贸易争端的乐观。在我们看来，这些就是美方心虚的表现。中方的态度很稳定，以不变应美方的“万变”。

西方有一些人一直认为北京好面子，“嘴硬”是表演给国内看的，最后很容易让步。但我们认为他们恰恰看反了。真正想得多、顾面子的是华盛顿，他们随时要琢磨什么样的面子最有利于接下来的选举。北京则不然，中国政府唯一关心的是如何有利于中国公众的利益，它才不会用真金白银兑换虚头巴脑的东西。

华盛顿同中方打交道必须讲理，威胁不会奏效，因为中国的确不怕美国，而且中国老百姓不会接受政府“软弱”。美方的合理要求，而且是中方改得动的，即使没有贸易战的压力，也一定会进入中国的改革清单，至于那些没道理的美方要求，华盛顿就算使出浑身解数，也没有用。

美国的经济实力根本不足以支持华盛顿逼中国结城下之盟的野心，如果说有些美国人以为可以动用经济之外的手段胁迫中国就范，那么近来朝鲜局势的动向，以及中国在南海的行动都在告诉那部分美国人，此路行不通。

中国人历来重视发展中美关系，但我们也注意到，近来一些美国鹰派不断鼓噪奉行更加强硬的对华政策，这个时候发生贸易战是否会损害整个中美关系，值得观察。还是那个道理，我们当然不希望中美关系出现曲折，但我们会坦然面对实际将发生的一切。（网站首页图：晨报微信制图）