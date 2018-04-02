我国对原产美国128项进口商品中止关税减让义务

来源：新华社

原标题：4月2日起我国对原产美国7类128项进口商品中止关税减让义务

新华社北京4月2日电（记者韩洁、郁琼源）经国务院批准，国务院关税税则委员会决定自2018年4月2日起，对原产于美国的7类128项进口商品中止关税减让义务，在现行适用关税税率基础上加征关税。

根据财政部关税司1日发布的《国务院关税税则委员会对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务的通知》，此次关税政策调整旨在维护我国利益，平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税措施给我国利益造成的损失。

通知明确，我国自2018年4月2日起对原产于美国的7类128项进口商品中止关税减让义务，在现行适用关税税率基础上加征关税，对水果及制品等120项进口商品加征关税税率为15%，对猪肉及制品等8项进口商品加征关税税率为25%。现行保税、减免税政策不变。

2018年3月8日，美国总统特朗普签署公告，认定进口钢铁和铝产品威胁美国国家安全，决定于3月23日起，对进口钢铁和铝产品加征关税（即232措施）。

财政部关税司有关负责人表示，232措施违反了世界贸易组织相关规则，不符合“安全例外”规定，实际上构成保障措施。该措施已于3月23日起实施，对我国利益造成严重损害。

这位负责人强调，我国倡导并支持多边贸易体制，对美中止关税减让义务是我国运用世界贸易组织规则，维护我国利益而采取的正当举措。

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