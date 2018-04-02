携手中国扶贫基金会，易果十大渠道上线爱心黄果柑

3月31日，由四川省石棉县政府、中国扶贫基金会主办，易果集团、盒马鲜生、上海科技大学、善品公社联合主办的“2018年石棉黄果柑感恩推介”在盒马鲜生上海星宝店举行，石棉县委副书记、县长冯俊涛亲临现场推介。作为中国扶贫基金会黄果柑项目的独家线上渠道合作商，易果十大零售渠道已同步上线黄果柑。

石棉黄果柑是我国具有自主知识产权的天然特晚熟柑，距今已有三百多年历史，原产于全国有机农业基地认证示范县——位于四川雅安的石棉县。这一国家地理标志保护农产品无核多汁，花果同树，前一年开的花次年三月自然成熟结果。



善品公社是中国扶贫基金会旗下电商扶贫企业，致力于围绕效率、品质和品牌发力农产品上行和产业扶贫，今年邀请到蒋勤勤女士代言。“走出大山，拥抱新零售”的黄果柑项目是善品公社第一个立项扶持的产业。此外，作为电商扶贫标杆企业的阿里，利用易果、天猫及盒马的协同效应多平台融合协作，大大缩短了生鲜产品从原产地到消费者距离。黄果柑已在易果的合作渠道盒马鲜生全面上线，让来自大山的鲜果走进一线城市。

作为国内最大的生鲜运营商，易果充分发挥在生鲜零售端全渠道、全场景的运营能力，推动黄果柑在易果独家运营的易果生鲜、天猫超市生鲜区、苏宁生鲜等线上渠道以及线下便利店等十大渠道铺货上线。易果还在四川当地建设产地仓，完善物流冷链基础设施，将天猫、苏宁等流量平台采集到的销售数据反馈至上游生产端，辅导农户种植出更符合市场需求的黄果柑产品。



“帮助黄果柑走出石棉，是易果‘兴农+扶贫’战略的具体实施。这仅仅是开始，未来我们将携手中国扶贫基金会，帮助更多农产品走向市场。” 易果副总裁周辉表示，未来“中国扶贫基金会+易果”黄果柑模式将会在更多贫困地区、更多农产品以及更多渠道落地。