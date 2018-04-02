来源：新华网

新华社北京4月2日电 题：激发亿万人民创造力 再创伟大奇迹——落实两会精神迈向科技强国新征程

新华社记者陈芳、董瑞丰、胡喆

苟日新，日日新。新时代需要新动力。

“发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力”“中国人民的创造精神正在前所未有地迸发出来”“只要13亿多中国人民始终发扬这种伟大创造精神，我们就一定能够创造出一个又一个人间奇迹”……今年全国两会期间，习近平总书记多次强调创新之重要。

乘风破浪潮头立，扬帆起航正当时。在两会再度吹响的号角声中，代表委员们同各地干部群众一起，正以实际行动发扬创造精神，推动我国日新月异向前发展，用共同奋斗迎接中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

“顶天”“立地”“惠民”——世界科技强国建设走在阳光路上

北京中关村，“率先行动 砥砺奋进——十八大以来中国科学院创新成果展”近日来参观者依旧络绎不绝。

从“天眼”“墨子”“悟空”探索科学前沿，到煤制油、先进核能、高性能计算服务国家重大需求，再到“渤海粮仓”、干细胞与再生医学等惠及民生，丰富的展览内容，彰示着我国科技创新正在迈上新台阶，为强起来提供有力支撑。

“创新是引领发展的第一动力。”科技部部长王志刚说，“科技创新涉及生活的方方面面，科技本身有自己的规律。我们为什么要抓科技？一要向科技要规律，二要向科技要力量。”

全国两会刚刚落下帷幕，落实的举措密集出台，建设世界科技强国的征途快马加鞭。

创新“顶天”，面向世界科技前沿——

国务院日前印发的《积极牵头组织国际大科学计划和大科学工程方案》明确了我国牵头组织国际大科学计划和大科学工程的“三步走”发展目标。3月25日，中国散裂中子源通过了中科院组织的工艺鉴定和验收。这台用于观察微观世界的“超级显微镜”，是我国目前在建的最大科学装置。在该项目中，中科院高能物理所牵手中国航天科工集团二院23所，为其量身打造“动力心脏”。

“在基础科学前沿领域实现重大突破，获得人类重大原始性的创新成果，是世界科技强国的重要标志。”全国政协委员、中科院国家空间科学中心研究员吴季说，加强政府主导的、有组织的定向基础研究，中国科学家将在重大基础研究前沿的更多领域走到世界舞台中央。

创新“立地”，面向国家战略需求——

3月23日是我国第一型自主研发的第三代战斗机歼10首飞20周年。20年间，从引进、消化吸收、改型研制到独立自主研制，再到歼20、运20正式列装，“翼龙”系列无人机成功出口海外，第一代舰载战斗机歼15伴随辽宁舰走向深蓝，我国航空装备实现了由第三代向第四代、由有人向无人、由空中向陆海空全域拓展的三大跨越。

“我们不盲目跟跑，不人云亦云，正在开启属于自己的航空强国新征程。”全国人大代表、歼20总设计师杨伟院士表示。

创新“惠民”，满足人民对美好生活的向往——

为落实2030年可持续发展议程，国务院近日正式批复同意太原市、桂林市、深圳市建设国家可持续发展议程创新示范区。“一城一主题”让科技创新全面融入经济建设、社会民生发展。

语音识别技术超越了人类最好的速记员，汉英翻译首次让人工智能达到大学英语六级口语水平……中国在人工智能源头创新上，许多领域已经和世界先进水平并跑，在一些领域甚至实现领跑。

“2018到2020年将是我国人工智能发展的关键窗口期，人工智能的应用落地是重中之重。”全国人大代表、科大讯飞董事长刘庆峰说，中美在很多领域已经同步进入“无人区”，人工智能的竞争中，中国一定能赢得未来。

“我国已成为具有重要影响力的科技大国，目前正处于从量的积累向质的飞跃、从点的突破向系统提升转变的重要时期。”全国人大代表、中科院院长白春礼说，瞄准建设科技强国的重大战略目标，未来要以更大决心和更大力度深化改革、鼓励创新、加快发展。

“科技创新本质上是人才驱动”——以人才为本，创新成果不断涌现

4.57亿美元！一个正在开发中的治癌新药卖出了天价。国家“顶尖千人计划”人才、美国科学院院士袁钧瑛在上海组建研究中心5年时间，产出了这一迄今为止我国制药领域金额最大的成果转化合作项目。

强起来靠创新，创新靠人才。3月26日，《上海加快实施人才高峰工程行动方案》出台，聚焦生命科学与生物医药、集成电路与计算科学、脑科学与人工智能、船舶与海洋工程等13个重点领域，深入推进人才发展体制机制改革，包括施行“一人一策”,系统化解决高峰人才的各项需求等。

上海市人社局人才开发处处长叶霖霖说，要打破制度藩篱，不唯学历、不唯资历、不唯职称，按照适应市场评价的方式去评价人才。

北京市也在全国两会后迅速出台多项措施，进一步加大对海外人才的引进使用力度。最新出台的措施中将特聘岗位引才范围扩展到事业单位、国有企业及新型研发机构，支持其按需设置特聘岗位，聘请具有全球视野、掌握世界前沿技术、熟悉国际商务、法律、金融、技术转移等规则的海外人才。

谁拥有一流的创新人才，谁就拥有了创新的优势和主导权。

“科技创新本质上是人才驱动。”王志刚指出，要让科技人员“名利双收”“讲到科技就兴奋”，让科技创新的原动力跑出更加强劲的创新“加速度”。

面对发展的新阶段、新任务，面对科技创新领域的激烈竞争，中国比历史上任何时期都更需要广开进贤之路、广纳天下英才，以充分用好人才这个第一资源。

白春礼说，要深入实施、改进完善人才培养引进系统工程，实行更加积极、开放、有效的人才政策，打造素质优良、规模适度、结构合理、适应需求、具有国际竞争力的高水平创新队伍。同时，深化人才发展体制机制改革，实行“预聘—长聘”新制度，探索“人才双聘”新模式，改革完善人才评价制度，为科研人员安心致研、潜心创新松绑助力。

“在当前科学、技术、应用三者紧密融合、快速转化的大趋势下，企业不仅是科技成果转化的承接者，更是原创性、基础性、前沿性科学技术创新的主体。”全国政协委员、中国航天科工集团三院院长张红文说，建设科技强国、推动经济高质量发展，亟待发挥企业在科学、技术、应用上的“直通车”优势，加速培养更多领军型、复合型、创新型青年科技人才。

“勇于创新，善于创新”——创新浪潮正在中国掀起

清明时节，春茶飘香。随着炒茶制茶的高峰到来，用电保障迎来新挑战，如何用科技创新更好地服务经济民生？在浙江省遂昌县，一望无尽的茶海之上，不只有采茶女的倩影，更有无人机正为巡山奔忙。

一条10公里左右的10千伏线路，以往需要10个人、3天时间才能巡视完毕，当地供电部门使用无人机后，只要3个人、半天时间就能完成。不易发现的隐患点，通过高空视角可以一目了然。科技化、智能化的生产方式变革，正进一步体现出中国创新的伟力。

“一股创新风暴正在中国掀起。”英国《金融时报》报道，从世界最大的无现金交易总量到世界最快的大数据计算速度，从世界最大的电动汽车市场到世界最先进的高铁网络，中国在许多行业突破科技瓶颈。

大众创业、万众创新的历史性新局面逐步形成——

科技创新的力量从过去的科技人员为主向社会大众转变，数字经济、共享经济等新业态、新模式正在引领世界潮流。“这几年，我们在供给上的创新满足了大家共同的需求，成就了令人震撼的市场。”全国政协委员、南开大学金融学院常务副院长范小云说，网购、共享单车等“新四大发明”正为解决人类问题贡献中国智慧、提供中国方案。

敢为天下先的勇气和底气越来越足——

散裂中子源、500米口径球面射电望远镜、SKA平方公里阵列射电望远镜……基础研究是整个科学体系的源头，是所有技术问题的总机关。全国政协委员、中科院南京天文光学技术研究所研究员崔向群院士说，加强基础研究，关键是科学家要有敢为天下先的志气。“新时代，不能再去重复、复制别人已经做过的工作。要有前瞻性，抓住先机，努力让有限的科研经费发挥最大的效益。”

“允许十年不鸣，争取一鸣惊人”日益深入人心——

中国桥、中国路、中国港、中国车、中国楼……一个个重大工程的诞生，编织起人民走向美好的希望版图，托举起中华民族伟大复兴的中国梦。

在创新的好形势下，更需营造良好的环境，让创新人才坐得住“冷板凳”，在基础研究、原始创新上不断突破，夯实国家核心竞争力的基石。

“加强基础研究，不能说起来重视、做起来忽视。”国家自然科学基金委员会副主任高瑞平说，“现在，中国科学家在越来越多的领域闯入‘无人区’，是时候突破基础研究这个瓶颈，推动我们自己的原创了。”

惟改革者进,惟创新者强,惟改革创新者胜。乘着新时代的浩荡东风，汇聚各方力量，让创新真正成为第一动力，我们一定能跑出中国创新“加速度”，推动我国日新月异向前发展，大踏步走向世界前列。

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