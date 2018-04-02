央视原创微视频 | 鼓岭！鼓岭！

（央视新闻客户端）“1992年春天，我当时在中国福建省的福州市工作，从报纸上看到一篇文章，叫《啊！鼓岭》，讲述的是一对美国夫妇，对中国一个叫鼓岭的地方，充满了眷念和向往。”2012年2月15日，时任中国国家副主席习近平在美国访问时曾经这样深情讲述。

这篇《啊！鼓岭》记录的是美国人加德纳魂牵福建“故里”的特殊故事。

1901年，加德纳随身为传教士的父亲来到中国福建，他在这里度过了一段欢乐难忘的童年时光。1911年，加德纳全家因故回到美国加州。长大后的加德纳成为了加州大学的物理学教授。时光荏苒，他常常眷念着鼓岭，却因为种种原因，没能再回到中国。临终前，加德纳反复说出“Kuliang、Kuliang”，而加德纳太太却不知道“Kuliang”（也就是鼓岭）到底在哪里。

她数次往返于中美，却无果而终。直到一天，加德纳太太在整理丈夫遗物时，无意间发现了几张邮票上印着“福州鼓岭”的字样。关于“Kuliang”的谜团终于被解开了，看着热泪盈眶的加德纳太太，加德纳家人的中国朋友钟翰随即将这一故事落成文字发表在中国报纸上。

《啊！鼓岭》这篇文章引起了时任福州市委书记习近平的注意。他当即指示福州市外办与中国人民对外友好协会联系，以民间方式邀请加德纳太太前往福建。

1992年8月21日，时任福州市委书记的习近平在福州会见了加德纳老太太，代表丈夫圆梦的加德纳太太异常感动和兴奋。

习近平在美国访问时曾经回忆道：“1992年8月，我和加德纳夫人见了面，并安排她去看了丈夫在世时曾念念不忘的鼓岭。那天鼓岭有九位年届九旬的加德纳儿时的玩伴，同加德纳夫人围坐在一起畅谈往事，令她欣喜不已。加德纳夫人激动地说，丈夫的遗愿终于实现了，美丽的鼓岭和热情的中国人民使她更加理解了加德纳为什么眷恋着中国……”

​（监制：杨继红 制片人：张鸥 陶郎 编辑：王爽 丁然 寇琳阳 张伟浩 王福超 杨山 统筹：王春潇 张敬民 福建台 福州台 沙画创作：张潇予）