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宁夏盐池村：村里来了不 一样的脱贫宣讲团

2018-04-02 15:10:55 来源： 新华社
　　新华社银川４月２日电（记者许晋豫）这两天，一场不一样的脱贫宣讲在宁夏盐池县花马池镇田记掌村引起了不小轰动，宣讲员及宣讲内容成为村民茶饭之余讨论的热门话题。

　　“宣讲员都是镇子上的普通农民，好多都认识，有的还一起打过工。他们讲的都是真事真话，大家能听懂、愿意听。讲到动情处，我们也跟着宣讲员一起抹眼泪。”田记掌村建档立卡户唐君说。

春节以来，盐池县８个乡镇组成８支宣讲团，在所有行政村开展“话脱贫”主题巡回宣讲，宣讲员是各乡镇从已脱贫群众中筛选出来的，他们结合自身经历，用百姓话讲百姓事，宣传扶贫政策，激励群众迈开致富步子。

“在宣讲员的海选环节，群众参与积极性很高，各村推荐人选后，最终确定了６名宣讲员。刚开始大家不好意思讲自己的坎坎坷坷，但几场下来后不少人都能脱稿了。”花马池镇宣传干事牛韶华告诉记者，群众把成为宣讲员视作荣誉，都珍惜得很。

宣讲员们将扶贫政策穿插在自己的经历中，无意中成了“政策宣传员”。８０后宣讲员孙清艳２０１４年被列为建档立卡户，当年脱贫后，夫妻俩借助扶贫贷款创业开办烤鸭店，年收入十多万元。孙清艳说：“之前因为没本钱，我们吃了不少苦，效果却不明显，要不是有政策推一把，哪能发展这么快？”

靠勤劳脱贫是宣讲员共同的心声，“站着脱贫”“光荣脱贫”成为宣讲高频词。宣讲员王占贵和妻子都是残疾人，２０１０年因盲目扩大养猪规模，夫妻俩当年损失了40多万元，整个家庭陷入困境，２０１４年在政策帮扶下脱贫后，他们科学扩大养殖规模，年收入达２０多万元。王占贵感慨地说，穷不可怕，可怕的是没志气，扶贫政策再好，要过上好日子还得靠自己。

盐池县是宁夏首个具备脱贫摘帽条件的贫困县，群众脱贫后，如何将脱贫与致富有效衔接，让他们迈开致富步子，也是宣讲团的重要任务。已致富的宣讲员结合自己的案例，为听众提供了致富奔小康的多种可能。

“不少群众思想还停留在过去，两眼只盯着圈里的两只羊和地里的那点庄稼。通过宣讲，群众看到了身边致富的多种可能，开阔了他们的眼界，激发了干劲。”田记掌村第一书记刘向东说。

截至３月底，盐池县共开展宣讲６２场次，受众２．３万人次。据盐池县委宣传部介绍，巡回宣讲将在５月份覆盖全县１０２个行政村。

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