宁夏盐池村：村里来了不 一样的脱贫宣讲团

“宣讲员都是镇子上的普通农民，好多都认识，有的还一起打过工。他们讲的都是真事真话，大家能听懂、愿意听。讲到动情处，我们也跟着宣讲员一起抹眼泪。”田记掌村建档立卡户唐君说。

春节以来，盐池县８个乡镇组成８支宣讲团，在所有行政村开展“话脱贫”主题巡回宣讲，宣讲员是各乡镇从已脱贫群众中筛选出来的，他们结合自身经历，用百姓话讲百姓事，宣传扶贫政策，激励群众迈开致富步子。

“在宣讲员的海选环节，群众参与积极性很高，各村推荐人选后，最终确定了６名宣讲员。刚开始大家不好意思讲自己的坎坎坷坷，但几场下来后不少人都能脱稿了。”花马池镇宣传干事牛韶华告诉记者，群众把成为宣讲员视作荣誉，都珍惜得很。

宣讲员们将扶贫政策穿插在自己的经历中，无意中成了“政策宣传员”。８０后宣讲员孙清艳２０１４年被列为建档立卡户，当年脱贫后，夫妻俩借助扶贫贷款创业开办烤鸭店，年收入十多万元。孙清艳说：“之前因为没本钱，我们吃了不少苦，效果却不明显，要不是有政策推一把，哪能发展这么快？”

靠勤劳脱贫是宣讲员共同的心声，“站着脱贫”“光荣脱贫”成为宣讲高频词。宣讲员王占贵和妻子都是残疾人，２０１０年因盲目扩大养猪规模，夫妻俩当年损失了40多万元，整个家庭陷入困境，２０１４年在政策帮扶下脱贫后，他们科学扩大养殖规模，年收入达２０多万元。王占贵感慨地说，穷不可怕，可怕的是没志气，扶贫政策再好，要过上好日子还得靠自己。

盐池县是宁夏首个具备脱贫摘帽条件的贫困县，群众脱贫后，如何将脱贫与致富有效衔接，让他们迈开致富步子，也是宣讲团的重要任务。已致富的宣讲员结合自己的案例，为听众提供了致富奔小康的多种可能。

“不少群众思想还停留在过去，两眼只盯着圈里的两只羊和地里的那点庄稼。通过宣讲，群众看到了身边致富的多种可能，开阔了他们的眼界，激发了干劲。”田记掌村第一书记刘向东说。

截至３月底，盐池县共开展宣讲６２场次，受众２．３万人次。据盐池县委宣传部介绍，巡回宣讲将在５月份覆盖全县１０２个行政村。