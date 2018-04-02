新华社东京４月２日电 通讯：不知疲倦的追梦者 照亮前路的启明星——导师和学生眼中的钟扬

新华社记者钱铮 华义

“我曾经有过许多梦想，那些梦想都在遥远的地方，我独自远航，为了那些梦想。”这是２０１７年殉职的著名植物学家、复旦大学生命科学学院教授钟扬生前一段颇具诗意的自白。

在日本导师长谷川政美眼中，他的学生和同事钟扬就是这样一位不知疲倦、永不停步的“追梦者”。

上世纪８０年代，钟扬迈出国门，到日本京都参加国际植物物种生物学会议。自此，日本科学家及其科学技术的发展就引起了他的关注，他也和很多日本学者结下了深厚情缘。

１９９８年，钟扬在日本出席学术会议时，访问了文部科学省下属的统计数理研究所。在那里，他结识了一位“忘年交”——国际知名进化生物学家长谷川政美教授。

长谷川教授比钟扬年长２０岁，在分子进化和遗传学等方面有很高的学术造诣，曾任统计数理研究所名誉教授、东京大学生物科学教授等职，当时已是享誉日本学术界的权威专家。他和钟扬一见如故，发自内心地喜欢上了这位年轻有为的中国学者。

得知钟扬殉职的噩耗后，长谷川教授非常难过和遗憾。这位年过古稀的老人满怀深情地回忆起与钟扬多年交往的点点滴滴。

“１９９９年，我为研究白鳍豚到访中科院武汉水生生物研究所，和当时担任中科院武汉植物所副所长的钟扬再次见面。之后，钟扬到复旦大学任教，经常请我前去讲课，我也邀请他担任统计数理研究所的客座教授。”

长谷川教授非常欣赏钟扬在生物信息学研究领域所取得的成绩，他建议钟扬攻读日本综合研究大学院大学博士学位，并亲自担任导师。

钟扬于２００６年顺利获得博士学位。随后，他力邀已经退休的长谷川政美前往复旦大学生命科学学院担任教授，两人由师生变成同事。他们在共事的８年里，曾多次一起前往西藏、青海、新疆、云南、海南等地野外考察，长谷川教授还曾先后两次陪同钟扬前往日本冲绳县的西表岛进行科考。

“钟扬的专业是生物信息学，但是他的研究并没有被这一领域所束缚。他的思考方式非常灵活，而且非常重视野外研究。他多年坚持前往西藏工作就是很好的证明。我想，他有这样一种信念——必须要实地去观察活着的生物。”

在长谷川教授看来，钟扬是一个不知疲倦的人。“他在野外最具活力。他经常一个星期内多次在上海与西藏之间往返奔波。即便这样，我在他身上却看不到旅途的劳累，他永远在精力充沛地指导自己的学生。”

今年刚从东京大学博士毕业的吴佳齐就是钟扬培养过的众多学生之一。谈到自己的恩师，她的感激之情溢于言表。“每当我们遇到什么解决不了的难题，就会彼此建议：去找钟老师谈谈吧。他聪明睿智，特别关心学生。有他在，我们总觉得心里非常踏实。”

吴佳齐说：“钟老师就像一颗启明星，他在很多人犹豫迷茫的时候，为我们照亮前路，帮助我们找到方向。”

吴佳齐愿意相信钟扬已化为天上的一颗星，不仅在科学上也在精神上继续照亮他们前行。她一直铭记钟扬的话“在仰望星空的同时，千万不要忘了脚踏实地，因为世界上的很多伟大都是熬出来的”。

长谷川教授说：“他只有５３岁就去世了，这是非常大的损失，但是他培养了许多优秀的学生。我期待钟扬为之奋斗的学术被他的学生所继承，并在将来结出硕果。”