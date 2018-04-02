上海市委书记李强今天上午会见加拿大财政部长

本报讯 中共中央政治局委员、上海市委书记李强今天上午（2日）会见了加拿大财政部长莫诺一行。

李强说，近年来中加两国高层交往频繁，习近平主席与特鲁多总理就进一步发展中加战略伙伴关系达成重要共识，推动两国各领域合作发展不断迈上新台阶。上海同加拿大各地有着良好的交流往来，与蒙特利尔及其所在的魁北克省缔结友好城市、省市以来，友好关系与务实合作不断深入发展。中国改革开放的实践充分证明，惟有打开大门、扩大开放，才能实现共赢发展。上海是一座开放的城市，将坚定不移深化改革、扩大开放。希望以今年11月在沪举办的首届中国国际进口博览会为重要契机，进一步密切上海同加拿大各地在人员往来以及经贸、科技、教育等领域的合作交流，为中加两国友好关系发展作出更大贡献。

莫诺说，此次访问中国上海，是为了进一步推动落实特鲁多总理与习近平主席达成的重要共识。加方充分认识同中国加强全方位合作的重要性。上海是中国的经济中心城市，希望通过定期交往加深彼此了解，充实和丰富实质性交流合作的领域及项目。加拿大愿抓住中国国际进口博览会这一重大机遇，更好促进两国经贸、旅游、人文、科技、教育等领域合作往来。

市委常委、市委秘书长诸葛宇杰参加会见。