上海市委书记李强会见纳米比亚总统

本报讯 中共中央政治局委员、上海市委书记李强今天下午（4月2日）在和平饭店会见了纳米比亚总统根哥布一行。

李强首先代表中共上海市委、市政府和全体上海市民，对根哥布总统访沪表示热烈欢迎。他说，很高兴在美丽的黄浦江畔接待总统阁下一行。中纳两国两党传统友谊深厚，几天前，习近平主席同总统阁下举行重要会谈，将两国关系提升为全面战略合作伙伴关系，对加强中纳合作、增进中非友谊具有重大意义。上海与纳米比亚虽相隔万里，但相互联系十分紧密，同纳米比亚首都温得和克结为友好城市以来，各方面交流合作进展顺利。面向未来，中纳两国合作前景十分广阔，上海将按照中央的决策部署，为发展同纳米比亚的友好合作作出更大努力。今年11月，首届中国国际进口博览会将在沪举行，这是中国向世界开放市场的重大举措，欢迎纳米比亚政府和企业积极参与。希望以此为重要契机，进一步拓展双方在经贸、人文、旅游等领域的合作，实现互利共赢、共同发展。

根哥布说，纳中两国关系发展顺利，各领域合作卓有成效，这次在北京同习近平主席举行会谈，一致决定两国建立全面战略合作伙伴关系，必将推动双方关系进入新的阶段。中国改革开放以来取得的巨大成就令人钦佩，上海是中国最大的经济中心城市，每次来访都给人留下深刻印象。愿进一步分享借鉴发展经验，不断深化双方在各个领域的合作交流，共同实现更大发展。

中国驻纳米比亚大使张益明，上海市领导诸葛宇杰、许昆林等参加会见。