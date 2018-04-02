习近平在参加首都义务植树活动时强调 像对待生命一样对待生态环境 让祖国大地不断绿起来美起来

春风送暖，万物勃发。上午10时许，党和国家领导人习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山等集体乘车，来到北京市通州区张家湾镇，同首都群众一起参加义务植树活动。

植树点位于北京城市副中心的城市绿心范围内，紧邻大运河森林公园，面积约300亩，原来是厂房、果园和停车场，现规划为城市绿地，未来将成为大运河文化带上景观建设的重要节点。

一下车，习近平就拿起铁锹走向植树地点。正在这里植树的干部群众看见总书记来了，一边热烈鼓掌一边热情问好。习近平向大家挥手致意，随后同北京市、国家林业和草原局负责同志以及首都干部群众、少先队员一起忙碌起来。

挥锹铲土、填入树苗、培实新土……习近平接连种下白皮松、西府海棠、红瑞木、玉兰、紫叶李。他一边同少先队员提水浇灌，一边询问孩子们学习生活和体育锻炼情况，叮嘱他们从小热爱劳动，培养爱护环境、爱绿植绿护绿的意识。

植树现场一片热火朝天景象。参加劳动的领导同志同大家一起扶苗、培土、围堰、浇灌，还不时同身边的干部群众交流加强生态建设、推动绿色发展的看法。

植树期间，习近平同参加植树的干部群众谈起造林绿化和生态环保工作。习近平强调，植树造林历来是中华民族的优良传统。今天，我们来这里植树既是履行法定义务，也是建设美丽中国、推进生态文明建设、改善民生福祉的具体行动。开展国土绿化行动，既要注重数量更要注重质量，坚持科学绿化、规划引领、因地制宜，走科学、生态、节俭的绿化发展之路，久久为功、善做善成，不断扩大森林面积，不断提高森林质量，不断提升生态系统质量和稳定性。我们既要着力美化环境，又要让人民群众舒适地生活在其中，同美好环境融为一体。

习近平指出，各级领导干部要率先垂范、身体力行，以实际行动引领带动广大干部群众像对待生命一样对待生态环境，持之以恒开展义务植树，踏踏实实抓好绿化工程，丰富义务植树尽责形式，人人出力，日积月累，让我们美丽的祖国更加美丽。前人栽树，后人乘凉，我们这一代人就是要用自己的努力造福子孙后代。

在京中共中央政治局委员、中央书记处书记、国务委员等参加植树活动。