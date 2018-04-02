【央视快评】让祖国大地绿起来美起来

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中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平2日上午在参加首都义务植树活动时强调，绿化祖国要坚持以人民为中心的发展思想，广泛开展国土绿化行动，人人出力，日积月累，让祖国大地不断绿起来美起来。

习总书记的重要讲话，亲切感人！集中体现了我们党全心全意为人民服务的宗旨和新发展理念，必将进一步推动全社会形成人人崇尚生态文明的新风尚，为国土绿化、建设美丽中国提供强大思想动力和行动指南。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设纳入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以新发展理念为引领，以生态文明制度改革为抓手，开启了建设美丽中国的新征程。过去五年多来，是我国生态文明建设力度最大、发展最快、效果最佳的一个时期。

绿化国土、推进生态文明建设是一场攻坚战，更是一场持久战，不能有丝毫的懈怠。我们要秉承习总书记倡导的“人人出力，日积月累”的指导思想，广泛凝聚社会的共识、动员人民的力量，乘势而上，久久为功，不断将生态文明建设向纵深挺进。

“开展国土绿化行动，既要注重数量更要注重质量。”习总书记的讲话着眼于国土绿化的现实问题和未来趋势，提出了科学的绿化方法论。

绿化国土、推进生态文明建设不能图虚功美名，而要有务实精神讲究实效、注重质量。有些地方几年来种树的数量加起来是个天文数字，但成活率很低，水分很大，有数量无质量。我们要牢记习近平总书记的教导，坚持科学绿化、规划引领、因地制宜，走科学、生态、节俭的绿化发展之路。

绿化国土、推进生态文明建设能否落到实处，必须抓好“关键少数”。习总书记明确指出，各级领导干部要率先垂范、身体力行，以实际行动引领带动广大干部群众像对待生命一样对待生态环境。

知行合一，方能行稳致远。各级领导干部要扎实贯彻习近平总书记的重要指示，扛起生态文明建设的政治责任，将生态文明建设摆在全局工作的突出位置抓紧抓实抓好，以钉钉子精神下大气力解决好人民群众反映强烈的生态环境突出问题。

“前人栽树，后人乘凉，我们这一代人就是要用自己的努力造福子孙后代。”我们要深刻领会习近平生态文明思想，着眼于国家、民族和人民的长远发展，以深厚的历史责任感，积极行动起来，让人人成为践行者，人人成为受益者。要通过每个人勤劳的双手，让中华大地天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美，开创社会主义生态文明建设的新时代。(央视评论员)