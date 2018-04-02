农村垃圾处理新探索：从“懒得动手”到“自觉行为”

【农村垃圾处理新探索系列报道】

从“懒得动手”到“自觉行为”

——“柯城经验”有效缓解垃圾围城难题

吴伟祥（浙江大学环境保护研究所所长、教授）

目前，我国90%以上可以利用的废弃物，都被直接填埋或焚烧掉。要实现垃圾的最大化利用，前提便是垃圾分类。

对农村生活垃圾实行分类减量化、资源化、无害化分类处理，是一场涉及农村建设方式和农民生活方式、农民价值观念的深刻变革，对实施乡村振兴战略、深化美丽乡村建设、提升农民文明素养必将产生重大而深远的影响。

最近，浙江发布了我国首个以农村生活垃圾分类处理为主要内容的省级地方标准《农村生活垃圾分类处理规范》，农村生活垃圾分类由粗向精迈进；接着，省政府再出台《浙江省城镇生活垃圾分类管理办法》，推动本省行政区域内城市建成区的生活垃圾分类工作，对于违反相关规定的，将予以行政处罚并记入有关个人、单位的信用档案。对大家而言，垃圾分类不再是选择题，而是必答题。

浙江省衢州市柯城区探索创建垃圾再生馆，推行市场运作、倡导人人参与、实行多头处理、创新“互联网+”模式，有效缓解垃圾分类的分类难、覆盖难、处理难、持续难四大难题，让老百姓从“懒得动手”逐渐转变为一种“自觉行为”。其经验主要有四点：

让市场运作破解源头分类难。2017年，柯城区直接以政府购买服务的方式引入市场主体，依托精通垃圾分类的保洁公司成立垃圾再生馆，将回收的垃圾进行二次细分，从源头实现资源化、减量化、无害化目标。

让人人参与破解全区覆盖难。垃圾再生馆倡导市场化运营，包括过期药品、废旧电池甚至香烟头等垃圾均予以兑换回收，大大提高了百姓垃圾分类的自觉性与积极性。除了正向激励，柯城区还设置“红黑榜”“曝光台”等，倒逼村民自我管理、相互监督，奖惩机制行之有效。

让多元分流破解终端处理难。在柯城，对废纸等有价值可利用垃圾，联系对口公司进行回收利用；废旧电池、油漆罐、药物等有害有毒垃圾，集中运到“两废”处理中心进行无害化处理；无利用价值的运到填埋场处理；废旧衣物等通过修理、清洗变废为宝，或以爱心捐赠等形式予以二次使用；不可再利用的则进行拆除分解，分类处理。柯城区用多元化分流、差别化处理方式最终打通垃圾分类末端的各个“出口”。

让“互联网+”破解运行持续难。针对垃圾分类工作跟踪监督难，无法进行有效管理的现实，柯城区利用“互联网+”进行垃圾智慧分类。他们开发了垃圾分类手机APP，方便年轻群体在网上预约上门回收、积分结算等，一定程度上提高了垃圾分类回收的效率；而管理者则可以获取更加准确的统计数据和更加细致的信息追踪。通过大数据分析，不断完善垃圾分类与资源化回收体系，提升废弃物的可持续管理水平及公众的参与水平。

衢州市柯城区能有效缓解垃圾分类难题，最关键的是形成了一个“有始有终”的闭环：贯穿收集、转运、处置、回收的全过程，加上在基层治理上给予引导与奖励、管制和惩罚并重，从而建立了一个良性循环的机制，达到事半功倍的作用。柯城区对垃圾分类的探索值得各地学习借鉴。

（光明日报记者严红枫 光明日报通讯员张桂芬、沈月梅采访整理）