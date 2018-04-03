绿地申花俱乐部人事变动-总经理周军离任

晨报记者 甘 慧

昨天下午，绿地申花俱乐部临时召开了内部会议，会上宣布了一个重大消息，总经理周军离职，今年刚来到申花出任俱乐部副总的朱骏炜，将担任俱乐部常务副总一职。据悉，周军将受邀出任北方某中超俱乐部总经理。

会上，周军也跟大家正式告别，他动情地说：“经过这么多年，我和你们之间已经不是简单的领导与球员的关系，更多是像兄弟一样。这不仅仅是跟中方球员，包括我们的外援莫雷诺、瓜林、马丁斯和罗梅罗，我们的感情都是很深厚的。”周军还说，“我跟在座的你们一起捧起了冠军奖杯，这是我们所有足球人心目中伟大的荣誉，这可能也是我这辈子最光荣的事情之一，等到老了，也是值得回忆的光荣时刻。”

周军在申花11年。绿地接手申花后，周军先后担任绿地申花俱乐部常务副总、总经理。日前在谈到最终成功收购根宝99/00梯队的过程时，董事长吴晓晖也特别感谢了周军，并用到了功臣两个字，“要感谢我们的功臣周军总经理与吴金贵指导，还有我们青训方面的人员，这次收购是俱乐部全员努力下的结果。这支队伍对我们非常重要，我们志在必得。我们的团队发挥出比钱更重要的作用，真诚邀请99/00梯队加入我们的大家庭。”

申花逆转战胜华夏幸福后，大家在为比赛中上演帽子戏法的马丁斯竖大拇指的同时，对两名中后卫栗鹏、艾迪的表现也大加赞赏。申花引进栗鹏、艾迪的过程，在一定程度上可以体现出周军的眼光。早在2016年年底，申花的引援团队就已经相中了艾迪，并通过经纪人的运作，将他送到葡萄牙进行锻炼。今年正式加盟申花后，艾迪迅速融入球队，并有着上佳的表现，他已经被球迷们亲切地称为“艾迪奥特曼”。栗鹏由于来自中乙球队青岛中能，所以与朱建荣、王伟加盟申花之初饱受非议，但栗鹏和朱建荣都已经通过场上的表现，体现出了自己的价值。