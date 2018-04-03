上海业余围棋新规受欢迎

晨报记者 金 昊

北京时间3月31日，“全国百城千县万乡”全民棋牌推广工程暨上海市2018围棋升段、升级比赛在上海国金体育中心举行。本次比赛也是上海围棋协会实行业余围棋定级制度改革之后，第一次举行的线下围棋升级赛。在网络登记名、限制报名人数的前提下，此次比赛依然吸引了近千名棋手参加。

在此之前，上海地区业余围棋定级门槛为10级，门槛较高，并且，此前的定级是由参赛棋手胜率决定的，在水平难以得到保证的情况下，参与围棋的选手们也没有受到相应的围棋文化的熏陶。但从今年3月份开始，上海市围棋协会推出了业余围棋线上定级制度，将最低级别定在12级，要求参加定级棋手须通过包含文化题在内的测试。新的规则除了能够引导广大棋手启发智力，还能够通过学棋使棋手们更多地接触到围棋文化，最终达到以棋育人的目的。

在围棋升级赛现场，孩子们都带着此前在线上定级后下载打印的12级级位证书。在被问及线上定级的感受时，家长们都表示，现在的操作方法比以往方便了不少。上海市围棋协会表示，为满足补报成功的棋手，还会在原有基础上增加定级赛场次。

比赛当天，来自长宁区古北社区的罗允成小朋友成为首位新规产生的11级小棋手，他也在现场得到了特殊的礼遇——上海棋院副院长、上海围棋队主教练刘世振亲自将新版证书交到他手里，世界业余围棋冠军胡煜清和这对幸运的母子合影留念并鼓励小罗再接再厉，学好围棋。