SWM斯威汽车G01亮相梅阿查-国际米兰110周年迎中国赞助

晨报记者 黄宇龙

北京时间3月31日晚间，在意甲第30轮一场焦点战中，排名第四的国际米兰坐镇梅阿查球场，迎战倒数第二的维罗纳，最终国米3比0轻松击败对手。与以往的场次不同，本场比赛，一群由中国经销商和媒体代表组成的助威团格外显眼。今年恰逢国际米兰创建110周年，就在比赛前2天的3月29日，国际米兰俱乐部官方合作伙伴，SWM斯威汽车在意大利米兰梅阿查球场举行了 SWM 斯威G01新车型发布会。中国驻米兰总领事馆经济商务室参赞李少峰、鑫源控股·SWM斯威汽车董事长龚大兴，SWM斯威汽车总经理谢勇、国际米兰俱乐部首席营收官甘德勒、国际米兰俱乐部销售及合作伙伴关系管理总监布兰比拉等人出席活动，共同见证SWM斯威G01的全球首发。

SWM斯威汽车从2017年成为国际米兰的官方合作伙伴。国际米兰球星罗伯托·加利尔迪尼和安德烈亚·拉诺基亚都到新车发布会现场助阵。加利尔迪尼说道：“我非常荣幸地能够作为斯威汽车品牌的代言人在梅阿查球场介绍G01新车型。就像国际米兰一样，斯威汽车是一个传统但怀有雄心的品牌，这也正是此次合作在一年前诞生的原因，斯威汽车正走在成功的道路上，为国际米兰和斯威汽车的合作留下一段佳话。”