网贷成交额3月份下降23%

晨报记者 李 锐（基金主笔）

对于网贷行业来说，备案现在已经进入倒计时。日前，随着广州率先开启整改验收工作，网贷行业备案进入倒计时，而从3月份的数据统计来看，网贷行业成交额仍在持续下降，不难看出行业合规压力不小，就在备案进入冲刺阶段之后，网贷行业最关键的时刻正在到来。

总成交额再次下降

来自网贷之家的最新统计数据显示，2018年3月P2P网贷行业的成交量为1915.65亿元，环比2月上升13.35%，同比下降了23.63%。随着3月各大平台在春节长假后恢复正常发标，网贷成交量出现了显著回升的态势，但是可以发现3月成交量仍然小于近一年平均水平。截至2018年3月底，P2P网贷行业历史累计成交量达到了68027.09亿元。

2018年3月中国网贷景气指数为120.59，结束连续下降后出现小幅回升的走势，环比2月上升8.07%。2月网贷行业因为季节性因素的影响，景气指数出现大幅度下降，3月平台恢复发标后景气指数出现回升。不过由于多地平台因为“双降”等原因，发标规模下降使得2018年3月的景气指数相比去年仍然有明显的下降。

从各省市P2P网贷的成交情况来看，进入统计的30个省市中，3月有25个省市的P2P网贷成交量出现上升。成交量排名全国前三位的是北京、广东、上海，3月的成交量分别为621.49亿元、410.72亿元、348.87亿元。3月上海结束了近期环比下降的趋势，环比上升3.93%，北京本月环比上升幅度较大，高达25.53%，广东环比上升幅度也达到11.88%。紧随北上广之后的浙江，3月成交量环比上升4.55%，成交量为300.42亿元。

3月仅有5个地区的成交量出现了环比下降，其中山西和陕西的下降幅度超过10%，四川、河北以及福建的下降幅度在10%以内。

截至2018年3月底，P2P网贷行业贷款余额增至12899.71亿元，环比增加了1.28%，增长速度小幅放缓。主要由于P2P网贷行业目前处于备案元年，部分平台通过提前还款方式处置其超额存量，从而使得贷款余额增长速度小幅下降。

平台数量仍在下降

同样，网贷之家的报告显示，截至2018年3月底，P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1883家，相比2月底减少了7家。据不完全统计，3月停业及问题平台数量为41家，其中问题平台13家（提现困难7家、跑路6家），停业平台27家、转型平台1家。3月共新发现12家平台，均为历史上线的正常运营平台，无一家新上线平台。另有新发现停业及问题平台15家，此外有7家平台在3月重新恢复发标。截至2018年3月底，累计停业及问题平台达到4198家，P2P 网贷行业累计平台数量达到6081家（含停业及问题平台）。

继2月之后，3月仍然没有新上线平台。正常运营平台数量超过百家的地区分别为广东、北京、上海、浙江，分别为397家、373家、250家、238家，四个地区累计正常运营平台数量为1258家，占行业正常运营平台数量的比例为66.81%。内蒙古、吉林、黑龙江、宁夏、甘肃、海南、青海七个地区正常运营平台数量均不足10家，排名全国尾端。

进入统计的30个省市中，3月有22个省市没有发生问题平台，包括跑路、提现困难、经侦介入。停业及问题平台主要分布在广东、上海、浙江、江苏等地，其中广东问题平台为3家，上海、浙江、江苏各为2家。

广州率先整改验收

而从近期来看，广州市金融局先行一步下发了《广州网贷机构的验收工作方案》，率先启动整改验收工作，而另有消息消息，北京在本周也会开始收集材料。

广州的整改验收方案显示，该方案明确了备案的各阶段具体时间节点、基本流程和相关资料文件。PPmoney网贷首席执行官胡新表示，这是一份很详细的备案手册，有很强的指导意义。

据悉，此验收方案对分级验收标准有明确规定，业务规模不足9亿元的机构，由区金融工作部门牵头开展整改审核、市金融局牵头开展整改初验；业务规模超9亿元(含)的，由省市联合验收工作组验收。

此外，方案提出，股权3年内不转让承诺书主要是针对部分小平台在备案成功后成为售卖主体，影响行业监管秩序。业内人士表示，这一指引有助于提升网贷平台股权稳定性。

值得一提的是，广州市金融局相关负责人表示，若与网贷平台合作的存管银行不在银监会的白名单内，广州市主管部门将给予网贷平台6个月（白名单公布之日起）的整改过渡期。

胡新表示，银监会对网贷存管银行的准入标准十分严格，既要满足监管要求，同时也要兼顾用户体验，想要通过测试，需具备较强的资源优势和业务能力。

北京有望近期启动

另有消息显示，北京也会在本周启动整改验收，开始收集平台材料，不过这一说法并未得到相关监管部门的确认。而在此前，就有消息传出，鉴于存管银行白名单等工作尚未落实，北京、上海的网贷备案有可能延期。

对于备案的进展，北京一家网贷平台的负责人就此表示，他了解到的大致情况是，就是根据之前的监管部门发文进行，而从目前来看，验收备案大概分为两个阶段，即准备期和调研期，相关部门会进场验收，然后才能决定是否备案。

对于存管银行白名单的问题，该负责人认为，监管部门对于存管银行的要求比较高，很多细节的认定也很周到，这样就会对一些银行的准入门槛太高，有助于下一步资金存管工作的顺利进行吧。

而从目前来看，该负责人透露，目前都在按照监管部门的要求积极推进整改工作，风控系统已经得到大幅加强，对于坏账的管控水平有了较大提高，还会通过三方数据交叉印证，来核实确认借款人的身份，而对于催收，则有了一整套的管理方案，除了引进相关专门催收人才外，也会帮助真正困难的借款人解困，对于坏账则会逐渐消化处理。

对于未来，该负责人非常看好东南亚市场，认为目前国内的大数据技术，可以弥补东南亚当地的市场不足，从来为其巨大的市场需求提供服务。

此外，点融日前宣布，已与2017年年末与目前国内投资规模最大的担保机构之一中合中小企业担保股份有限公司正式达成合作。中合担保将推出“风险保障计划”，为点融上撮合完成的交易，提供定制化的风险保障服务。