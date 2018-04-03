创业板冲势急，有整理要求

晨报记者 韩益忠

昨日早盘，沪深两市小幅上涨，蓝筹股冲高回落，创业板表现较为强势，成功站上1900点，盘中宁德时代概念、半导体及元件、电子发票等板块涨幅居前，半导体板块更是大涨，芯片概念掀涨停潮。午后大盘低迷，创业板指也慢慢走低，盘中虽一度涨至1918.22点，创逾5个月新高，但总体上有点虎头蛇尾。不少涨停个股被炸板。

雄安涉高端高新产业

目前雄安新区规划纲要基本完成，有望近期发布。分析人士认为，雄安新区将打造高端高新产业发展核心区，新一代信息技术产业、生命科学和生物医药产业、军民融合产业、高端服务业四个类别的高端高新产业将是雄安新区优先布局的产业。

中国铁建、中船重工、中信集团等多家央企相关负责人向媒体表示，公司已做好支持雄安新区建设的准备并开展了前期工作，未来随着雄安新区规划的出台，将全方位对接服务雄安新区。

Wind数据显示，截至日前，81家雄安新区概念股中，60家披露2017年年报业绩数据，其中，36家上市公司业绩同比增长。

工业互联网重在安全

工业互联网安全是工业互联网发展的前提，是我国深入推进“互联网+先进制造业”的重要保障。机构认为：目前互联网在设计、研发、采购、生产制造、营销、售后服务等各个环节都与工业开始融合，以便提高工业的运营效率。

首先，互联网在外部，如采购和营销等环节得到应用，比如在供应链环节，企业通过B2B适用互联网。其次，互联网向上游设计环节渗透，这是目前正在发生的趋势。互联网可以帮助企业收集消费者对产品的需求，并融合到设计和制造环节。此外，制造业服务化、个性化定制、外包设计、外包融资等新模式也已出现。值得关注的是，通过网络协同制造、工业云已出现，互联网正在改变工业制造业，大幅提高生产效率。二级市场中相关概念股值得关注。

资金踊跃入市抢筹

昨日消息面上，阿里巴巴联合蚂蚁金服95亿美元全资收购饿了么；中兴通讯联合中国移动广东打通5G首call；奇点汽车全球研发中心及生产基地落户苏州相城； 工信部赴华为、OPPO等公司开展智能手机调研，这些全都透露出科技改变未来的信息。表现在二级市场方面，在新经济理念推动下，近期创业板继续强势拉升，再度逼近前期高点附近，市场赚钱效应大增，更吸引无数资金踊跃入市抢筹。从最近资金不断流入创业板看，该板块短线由于冲势较急会有回落整理要求，但中长线很可能会走出一波较大行情，建议不追涨，但逢低可吸纳。投资者可以继续关注人工智能、医药、半导体芯片等热门板块走势。