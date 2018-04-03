十大渠道火力全开 易果助力扶贫黄果柑走进新零售

3月31日，由四川省石棉县人民政府、中国扶贫基金会主办，易果集团、盒马鲜生、上海科技大学、善品公社联合主办的“2018年石棉黄果柑感恩推介活动”在盒马鲜生上海星宝店举行。活动现场，在合作社农户代表的热情推介下，消费者争相品尝有“黄金果”美誉的黄果柑。其入口多汁，纯天然的酸甜之味，让不少消费者都对黄果柑出色的口感赞不绝口。

善品公社是中国扶贫基金会旗下电商扶贫社会企业，致力于围绕效率、品质和品牌三大板块，精准发力农产品上行和产业扶贫。“走出大山，拥抱新零售”的黄果柑项目，是善品公社第一个立项扶持的产业。在此次感恩推介活动前，黄果柑已在易果的合作渠道盒马鲜生全面上线。

此外，作为国内超大的生鲜运营商，易果充分发挥在生鲜零售端全渠道、全场景的运营能力，成功推动黄果柑在易果独家运营的易果生鲜、天猫超市生鲜区、苏宁生鲜等线上渠道以及线下便利店等十大渠道铺货上线。据了解，易果还在四川当地建设产地仓，完善物流冷链基础设施，将天猫、苏宁等流量平台采集到的销售数据反馈至上游生产端，辅导农户种植出更符合市场需求的黄果柑产品。

“帮助黄果柑走出石棉，是易果兴农+扶贫战略具体实施，这仅仅是开始，未来我们将携手中国扶贫基金会，帮助更多农产品走向市场。”易果副总裁周辉在活动现场表示。

在中国扶贫基金会副秘书长丁亚冬看来：“过去两年，我们和当地政府、合作社、农户紧密合作，我们希望能够通过易果集团专业的供应链管理能力和渠道网络优势，支持包括石棉黄果柑在内的众多优质农产品走进千家万户。”

目前，易果打造的云象供应链，通过源头直采、市场采买、上游合作和资本注入等方式对接上游的农业生产，每天采购量多达1500吨，采购遍布六大洲、39个国家地区、147个产地。在渠道端，易果新零售团队独家运营天猫超市生鲜区、苏宁生鲜、易果生鲜，同时为天猫一小时达、哈米无人柜、好邻居便利店等十多类零售端赋能，为全国逾50个城市、2万多个终端提供包括商品、物流、质检、代运营等整体生鲜解决方案。

（麦凡）