风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

上周是3月最后一个交易周，大盘整体上依旧延续着之前分化的结构性行情。其中，一线蓝筹及白马股虽有底部止跌企稳的态势，但仍需结合量能进一步观察；而以“新蓝筹”为代表的创业板指则成为当前市场做多资金的主攻方向，其站上1800点后就意味着该板块成了多头集中进攻的目标。月度涨幅超8%，创两年来最大月度涨幅。

“最近市场风格切换较快，很多人纠结于‘抓大还是放小’，其实，不管是蓝筹还是中小盘，都是以波段操作取胜，前面一段时间蓝筹走得强，而如今中小创很牛，都是很正常的现象。现在的机构投资者已经摒弃了过去讲故事，拼题材的思路，更少有连续涨停、被监管叫停的炒作行为发生，一切都是那样不温不火，资金更关心的是对景气行业的配置，对于优质的权重蓝筹和高成长标的股，在估值风险得到释放之后，他们都会在第一时间介入，所以建议投资者均衡配置蓝筹和成长股。”高智的意思很明确，在监管加强的今天，投资者不要期望一夜暴富的走势，更应该关注估值与业绩的匹配，唯有此，才能立于不败之地。

“确实是这样，我们操作不应该着眼于是大盘股还是小盘股，而应该围绕业绩做文章。没有业绩支撑，再小的盘子也不能碰。”郁教授道。近期成长股遭到追捧主要是由于催化剂增多，包括新一轮集成电路基金、独角兽企业上市、注册制推迟、支持新经济政策等多方面因素，特别是年报业绩显示，不少中小创公司成长性确实有连续性，具备配置价值。

“如果我们预计未来主力资金会不断角逐中小创的话，那么对中小成长股的做多热情就会维持在高位，我们的操作思路也应该有所改变，即每一次回踩都是低吸上车机会，而蓝筹股的每一次反抽则是逢高调仓的良机，但这不是绝对的，还是应该以业绩为准绳，白马蓝筹也会有机会。”高智说。结构性行情的特点常常是以波段形式出现的，两头兼顾，赢面更大。

今日行情预测：收阳

仓位：70%