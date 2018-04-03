集成电路企业收获减税大礼

记者 曹西京

晨报讯 周一，北京君正、润欣科技、有研新材等多股涨停，盈方微、深南电路等继续大幅上涨，资本市场对集成电路行业的政策优惠反响热烈。上周五，财政部等四部门发布《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策的通知》，符合条件的集成电路生产企业前几年所得税减免，加上5月1日起，制造业等行业增值税税率将从17%降至16%，交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%，预计全年可减税2400亿元。对此，多位业内人士表示，降税连连将增厚企业利润，利好高端制造、科技创新等行业。

本次集成电路优惠税收政策是对之前政策到期后的延续，激起了市场对集成电路产业的良好预期。新税收政策仅影响新设立的集成电路制造类企业，对行业整体影响较小，但显示资源进一步向优势企业倾斜，龙头公司将强者恒强。分析人士称，新政策在线宽上进一步放开，同时又在投资额上提高，对大型厂的新投资项目有利。

此外，国务院常务会议决定，从5月1日起，1）将制造业等行业增值税税率从17%降至16%，将交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%；2）将工业企业和商业企业小规模纳税人的年销售额标准上调至500万元，统一小规模纳税人年销售额标准，并在一定期限内允许已登记为一般纳税人的企业转为小规模纳税人；3）扩大留抵退税范围。中金公司粗略估计，本次降税改善上市公司整体盈利3-5个百分点左右，制造业(如汽车、家电、机械)、交通运输、建筑、电信等企业收益将相对较多，利润率越低的行业受益越大。

增值税作为我国第一大税种，是减税重头戏。目前我国增值税税率分17%、11%和6%三档。适用17%增值税税率的行业除了制造业，还包括批发零售业，大约贡献一半增值税税额；适用11%税率的交通运输等行业大约贡献三成增值税。业内人士认为，此次增值税改革后，会降低部分竞争性行业产品和服务的价格，其他行业和居民也会间接受益。