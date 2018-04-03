阿里95亿美元全现金收购饿了么-风险投资狂欢于阿里巴巴的新零售布局

晨报记者 苗夏丽

传言成真！

4月2日，阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么联合宣布，阿里巴巴已经签订收购协议，将联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。

阿里巴巴和蚂蚁金服此 前 累 计 持 有 饿 了 么32.94%的股权，此次并购余下股份，需支付的资金大约在60亿美元，相当于370多亿人民币。

有投资人说，这是中国互联网史上最大的一笔全现金收购！

投资人赚得盆满钵满

“在三国大战全面爆发前，先让财务投资人全身而退。”金沙江创投的朱啸虎在朋友圈如此说。

资料显示，金沙江创投早在2011年3月投资数百万美元，2013年继续投资，是饿了么最早期的投资方之一。这次，阿里巴巴以95亿美元估值全资收购饿了么，最大的收益方，就是金沙江创投了，历经7年，赚得盆满钵满。

A股上市公司华联股份公告称，2015年8月，旗下全资子公司投资9000万美元，持有饿了么股权4.83%，2017年转让了0.376%的饿了么股权，之后因饿了么股权增资，华联股份的旗下公司持有饿了么的股权比例降至2.04%。

此次阿里巴巴全资收购饿了么股权，华联股份旗下公司所持饿了么2.04%股权，交易定价1.847亿美元。华联股份表示，交易完成后，预计将给公司带来税后约4.3亿-5.1亿元人民币的一次性投资收益。而根据华联股份的公告，2017年公司净利润预计1000万－3000万元。投资饿了么的这笔收益，让华联股份一飞冲天，股价开盘不久即涨停。

不过，华联股份的公告也透露出一些交易的细节：“由于公司未向Rajax（主要运营品牌就是饿了么）发出书面同意意见，董事张旭豪（饿了么创始人）已代表公司签署全部交易文件，公司将必须接受本次交易安排。”

阿里吃下最贵“外卖”

自2016年4月阿里巴巴领投饿了么，到2017年阿里巴巴联手蚂蚁金服对饿了么增资4亿美元（32.94%持股量）变身第一大股东之后，线下商业发生了很大变化，尤其盒马鲜生作为阿里巴巴的新零售样本，快递员30分送货上门、30分钟生活圈，成为新零售的一个重要突破点。

2018年，随着腾讯等巨头加入，阿里巴巴这场关于新零售的布局，更加马不停蹄。

95亿美元全资收购饿了么，如果将价格比较，可参考的对象是美团点评。美团点评去年10月融资40亿美元时，公司的整体估值在300亿元。饿了么，相当于美团点评旗下的美团外卖，即阿里巴巴用美团点评近三分之一估值的价格，买了一个外卖业务，看起来这并不是一个便宜的价格。

阿里巴巴买的这个史上最贵“外卖”，究竟为什么？

“饿了么的外卖服务将与口碑的到店服务一起，为阿里生态拓展全新的本地生活服务领域。”阿里巴巴CEO张勇这样说。

不过，这只是并购饿了么之后的第一步，背后是阿里巴巴新零售新消费之局。对阿里巴巴而言，饿了么最大的价值不仅仅是入驻平台的超过200万家餐饮商家，更重要的是全国300万蜂鸟配送员，以及2000个市县的覆盖。这对阿里巴巴构建30分钟生活圈，以及渠道下场到三四线城市，可谓如虎添翼。

此次并购，阿里巴巴也透露新零售布局的信号，从以消费场景为重心转向以人为核心。未来人在哪里，其周围三公里都将成为个人专属的理想生活圈，包括饿了么在内的，菜鸟、盒马、口碑形成了阿里集团的即时服务网络，同时与苏宁、银泰、百联、大润发、居然之家等传统零售业态的空地协同加深。

对阿里巴巴而言，除了用大数据重构传统商业的“人、货、场”，还要构建它的“地面”部队，形成“天、地、人”的新零售布局。所谓“天”，是以天猫淘宝为代表的线上商业，“地”是以盒马、银泰、苏宁以及智慧门店为代表的地面部队，涉及到商品、门店、配送等体系，最终是要服务“人”，通过线上线下融合以及全新的配送服务体系和供应链改造，为数亿用户带来体验。这是阿里巴巴的新零售新消费之局。

线下商业上演“三国大战”

“我们发现资本已经不是在未来致胜的关键要素了，仅仅是一个很基本的点，更多未来要创造更多的价值……更多的还是资源的补充，跟生态的补充。”饿了么创始人张旭豪4月2日接受媒体采访时表示。

张旭豪的观点，也验证当下各家的竞争格局。单纯的资本，已无法拉开差距，大家都不缺钱，但更深度的资源整合和生态支持，让竞争进入另外一个维度。

阿里巴巴CEO张勇说，饿了么为什么一直跟竞争对手拉不开明显的差距？在本地生活服务市场上，以前是大家都在抢二楼，融入新零售生态后，饿了么有阿里全平台的基础设施支撑，可以直接跑到了六楼。

值得关注的是，2天前，盒马宣布24小时配送，上海和北京的25家盒马门店全部实现“24小时服务”，在晚间22:00至次日早7:00门店闭店时，消费者依然可以使用盒马App下单，并享受最快30分钟送达的配送到家服务。

盒马的这一动作，从某个侧面反映出，线下商业竞争的激烈，开始进入白热化的阶段。

实际上，无论是阿里巴巴的新零售，还是腾讯的智慧零售、京东的无界零售，巨头的三国大战已经打响。

此前，腾讯巨资入股永辉超市、步步高、海澜之家、家乐福……腾讯还专门成立了智慧零售战略投资部，动作频频。腾讯创始人马化腾说，确实看到很多需求在变化，比如现在很多零售店、包括超市，开始使用新技术，使用腾讯的解决方案。这背后不仅涉及到线下零售门店的改造，还涉及到支付等金融服务、云计算AI技术、以及广告等业务发展。

对任何一家巨头而言，这是一个必须要入的局，地盘必须要抢。

腾讯，不仅在投资上重拳出击，实际上，滴滴、美团、京东也都构成腾讯的商业零售格局。

近期，美团从外卖、餐饮、旅游业务，跨入了出行业务。如此，美团在每天智能匹配50万外卖小哥、100多万商家、1000多万消费者之外，又增加了一个地面部队。而滴滴出行，近期涉足外卖业务，这意味着不仅有2100万司机和车主、4.5亿乘客，在生活服务领域，滴滴板块进一步放大。

同时，腾讯系的京东集团，其优势不仅是电商，还有物流体系。京东自有物流从业人员超过12万，还有达达－京东到家这样一个同送快送信息服务平台和生鲜商超O2O平台，覆盖360多个城市，300多万达达骑士。

以上种种，都让阿里巴巴95亿美元拿下饿了么变得非常必要、也非常迫切。

线下商业，已经成为巨头们“跑马圈地”的大地盘，补贴等资本战之外，流量、资源、平台和生态的整合，成为各家制胜的关键，决胜的时机可能就在这两三年。