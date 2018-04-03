新能源车双积分落地，汽车电池独角兽提速上会

晨报记者 林劲榆

双积分政策落地，新能源汽车电池独角兽宁德时代提速上会，新能源汽车将迎来一个崭新的时代。

昨天，根据同花顺新能源汽车指数，沪深两市新能源板块集体上涨，板块涨幅超过3%，尤其其中宁德时代概念股涨幅接近3.5%，在各板块中领跑。双积分政策落地，将推动车企大规模推出新能源汽车，首先获益的无疑就是电池产业，宁德时代生逢其时。

本月起车企“双积分”考核

今年4月1日，双积分政策正式实施，车企将面对燃油积分和新能源积分双重KPI考核。

“双积分”指的是：平均燃油消耗量积分（CAFC积分）和新能源积分（NEV积分）。平均燃油消耗量积分已经落地实施，而新能源积分政策将于2019年实施。根据工信部的消息，目前，国内124家乘用车企业中，平均燃料消耗量达标的企业共有80家，平均燃油消耗量未达标的有44家。

车企为了达标，可以互相进行积分交易，据悉，工信部将会搭建一个积分交易平台，让正积分和负积分能够通过市场来交易，以这种方式让车企达到合规的要求。有关机构的统计数据显示，2018年，有车企或将从交易中获得数十亿的积分出让收益。

在双积分政策的鼓励下，车企推出新能源汽车的热情空前高涨。100多款新能源汽车将于今年上市，自主品牌、合资品牌和进口车全面开花。

业内分析人士指出，随着“双积分”办法的实施和未来几年产业的发展，我国将制定“禁售燃油汽车”时间表，中国新能源汽车产业投资或迎更大高潮。新能源汽车电池、充电桩、电控电机零部件相关行业将受益。

宁德时代即将上会

就在新能源汽车双积分政策落地实施的同时，新能源汽车电池独角兽企业宁德时代也迈出了上市的关键一步。

宁德时代的IPO明显提速，根据证监会的消息，锂电龙头宁德时代本周三（4月4日）将上会。回顾宁德时代的IPO进程，进展神速，从去年11月10日首次披露招股书，今年3月12日刚刚更新公司招股书，今年的4月4日上会，与其余企业IPO耗时相比，宁德时代审核速度相当快。

昨天早盘，宁德时代概念股快速走强，天华超净，华自科技、雪莱特、星云股份等个股涨停、华西股份涨6.34%，越秀金控涨6.39%。

宁德时代是动力电池系统提供商，主要从事于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，销量已雄踞世界第一，拉动锂电池设备1/4供货量，包括上汽、威马、宝马、大众等国内外新能源车企都宣布了采用宁德时代的电池系统。根据更新后的招股书显示，宁德时代在2017年实现的营收、净利处于双双增长的状态。