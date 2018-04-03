上海加大对无证照食品经营整治力度，将探索举报奖励机制-3万余外卖骑手或成无证餐饮“天敌”

晨报记者 徐妍斐

你点的外卖，是来自正规的餐饮店吗？近年来，第三方网络订餐平台上的入驻商户证照资质问题一直受到消费者的高度关注，但无证、套证的情况总是屡禁不止。今年，针对这类情况的治理力度又加大了。

继市食药监局先后公布了4轮网络餐饮服务监测结果后，上海又将探索建立无证照食品经营发现举报奖励机制，推动美团、饿了么、百度外卖的3万多名外卖骑手既是送餐员，也是举报无证餐饮的志愿者，成为监管部门“手臂”延伸。

多名骑手已举报成功

此前，徐汇区市场监管局引导美团建立无证照食品经营发现举报奖励机制，已出现多个外卖骑手举报成功的案例。今年1月，一名美团骑手在经过企业培训后，在凯旋南路109号EXO韩国炸鸡取餐过程中，发现店铺的确存在未公示其经营许可证和营业执照的情况，后续骑手将此异常状况反映给站长。

今年3月，另一名外卖骑手在休息间隙和朋友在漕东路221号吴记麻辣烫餐厅堂食，用餐过程中发现店铺未公示其经营许可证和营业执照，骑手结合店铺的环境和用餐状况，针对这一情况向站长进行了反映。同月，经过培训的三名志愿者骑手分别在漕东路225号正宗常德牛肉粉、龙漕路46号山东水饺（龙漕路店）和漕东支路137号蔬坡意面（徐汇店）店铺取餐时，无意中注意到店铺没有将营业执照和食品经营许可证展示出来，随后这三名骑手分别将各自发现的情况汇报给了站长。

这五家店铺的情况通过站长上报给渠道经理后，经过总部后台查实，五家店铺确实存在证照不合规的状况，美团第一时间在外卖和点评两个平台将这五家店铺下线，并在3月份统一将五家店铺的情况向徐汇区市场监督管理局反映。监管部门进行线下核实后，对五家店铺做出停业整顿的处理。

将保护骑手举报人隐私

日前徐汇区市场监督管理局联合美团外卖在上海总部对外卖骑手进行了第二期食品安全知识的专业培训。此次共有20名外卖骑手参与培训并获得“食品安全志愿者”聘书，其中有两名党员骑手，一名女骑手。

据了解，骑手们接受的培训内容，包括在取餐、吃饭过程中，发现商家证照不符、坐标不符、商家证照异常等情况时，需告知站长，由站长整理后统一上报渠道经理，经过后台审核考察无误后最后汇总给各区的市场监督管理局处理。为了保障骑手的隐私，所有的信息将会有独立渠道汇总和审核，确保信息不外泄。

饿了么和百度外卖方面表示，正在研发骑手发现异常情况后“一键举报”功能，希望通过技术手段，把所有违规店铺可能存在的异常情况做成菜单，当骑手发现送餐地址和取餐地址不一致等情况时，只需要在APP上勾选提交，就能把情况反馈到后台。

订餐平台有义务报告

在近日市食药监局发布的2018年第4轮网络餐饮服务监测结果中，相比前三轮增加了一项监测内容，如果使用平台方配送系统的商铺被查出存在证照问题，将特别说明。此次，40家问题店铺里超过半数的商铺使用平台方配送系统，被标注“平台未能通过配送人员发现该店违法并作下线处理”。

根据《上海市网络餐饮服务监督管理办法》 第二十条，第三方平台检查发现平台内的网络餐饮服务提供者存在违法行为的，应当及时制止并向所在地区市场监督管理部门报告。上海市食药监局食品餐饮监管处副处长张磊表示，在发动送餐员举报违规店铺上也应奖惩结合，在探索研究奖励机制的同时，未来如果送餐员明知店铺存在违规情况却故意不报告的，也考虑采取相应的惩罚措施。

然而，在徐汇区的试点过程中也发现了一些难点。美团方面表示，接下来会结合平台与外卖骑手的实际情况确定内部激励措施，落实政策形成相关文件，积极发动企业的骑手力量配合政府工作。针对效率不高的问题，将与市场监管局有进一步的合作优化，并希望与12331 投诉热线一起探索更高效的运行方法。

饿了么和百度外卖也表示，奖励机制还有待进一步研究制定，如何既保证骑手们举报的积极性，又不至于影响骑手们送餐的主要精力。