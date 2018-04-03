宝山社区通发动居民当“眼睛”

记者 徐妍斐

晨报讯 无证无照食品存量多、情况复杂一直以来是宝山区面临的难题，为了补这块“短板”，宝山区动足了脑筋：突击检查冷库，从冷库储存无进货凭证肉制品的查处和监测进出冷库的车辆； 对于符合条件的无证照经营户开展现场办公，指导符合要求的商户备案纳管；利用互联网平台“社区通”发动群众成为帮助监管的“眼睛”……

利用“社区通”发动居民参与食品监督，成为监管部门延伸的“眼睛”。宝山“社区通”是基于移动互联网、居民广泛参与的“一站式”掌上服务平台。每个小区设置独立二维码，居村民经注册就可以成为用户参与互动。目前，已吸引43万名群众、33万多户家庭加入。

月浦镇宝月尚园居民李女士发现，家附近有商户疑似存在无证照经营行为，就在“社区通”上发帖反映情况。由于“社区通”的平台已与网格化管理平台进行对接，因此针对李女士反映的问题，相关负责人员第一时间进行回复，并由基层监管人员去现场了解情况，及时处置群众反映的无证照经营行为。宝山区还借助“社区通”，更新无证无照经营商家名单进行警示等，居民可通过查看这份名单，对辖区内的无证无照经营商家做到“心中有数”。

在吴淞街道，有些无证照小商户散落在辖区进行违法经营，但他们经营的食品涉及到冻品加工，需要利用冷冻冷藏的场所。对此，吴淞街道牵头市场监管、交通执法、交警、城管等部门，启动专业冷库专项执法行动，对进出冷库的车辆和冷冻品进行突击检查，对一旦发现货单不符的冷冻品予以暂扣，从供货渠道反过来进一步挤压辖区无证照经营行为。

去年12月下旬，友谊路街道还组建百人整治队伍，做到对违法违规经营露头就打，对群众举报基本做到当天响应、周内办结。街道将管辖区域划分为5个网格，每个网格配备监管人员，建立日常巡逻机制，做到逐户到人、逐岗到责，对于满足要求的无证照商家指导备案、办证，不符合要求的予以停业整顿。