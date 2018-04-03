清明前后饮食应“三多三少”

记者 谢 竲

晨报讯 《岁时百问》 中说：“万物生长此时皆清洁而明净，故谓之清明。”每到这时，生机无限，是二十四节气中最令人心旷神怡的节气。不过，此时气候变化一般较为频繁，而人体此时又对湿寒的抵御能力下降。上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院营养科医师张福东表示，此时节在饮食上应注重“三多三少”。

张福东表示，“三多”之首是多喝水。春季养生应重在养肝，多喝水可增加循环血容量，有利于养肝和代谢废物的排泄，可降低毒物对肝脏的损害。此外，补水还有利于腺体分泌，尤其是胆汁等消化液的分泌。

其次是多吃甘性食物，甘性的食物入脾，能补益脾气，可以多吃一点，如大枣、山药等。

最后是多吃蔬菜。人们经过冬季之后，大多数会出现多种维生素、无机盐及微量元素摄取不足的情况，如春季人们常发口腔炎、口角炎、舌炎和某些皮肤病等，因此要多吃点新鲜蔬菜，以便营养均衡。

除此之外，还要多食用一些富含维生素的食物，以增强抵抗力。比如维生素C就具有抗病毒作用，维生素A具有预防和辅助治疗部分呼吸道疾病（如反复小儿呼吸道感染等）的功能，维生素E则能够帮助人体提高免疫功能。

“三少”，首先要少吃酸味食物。中医认为，五味入五脏，如酸味入肝、甘味入脾、咸味入肾等，因此若多吃酸味食物（如山楂、柠檬等），会使本来就偏亢的肝气更旺，这样会伤害脾胃之气。

其次要少吃油腻刺激食物。冬季食物多以厚重为主，到春天应转变为清温平淡，宜少吃肥肉等高脂肪食物，因为油腻的食物食后容易产生饱腹感和疲劳现象。恰逢三天小长假，市民出游聚会还应注意饮食上的控制。

最后是要少吃寒凉食物。特别是最近气温起伏，建议大家不要贪凉吃生冷食物如冰淇淋、冷饮等，否则，会将寒气聚集在体内，导致夏季脾虚，带来一系列不适。

此外，依据中医理论，四月时节是阳气升发之时，一些慢性疾病在此时极易复发，如哮喘、高血压、关节炎等，因此，有慢性疾病的市民们在日常饮食中应忌食发物，包括羊肉、海鱼、海虾、海蟹、公鸡肉等。