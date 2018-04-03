“出国留学安全管家”App在沪发布-16项服务开启留学“安全模式”

记者 林颖颖

晨报讯 去年6月，中国女生章莹颖在美国留学期间失联后确定死亡，嫌疑人是同在当地的一名27岁男子……随着中国出国学生人数的年年攀升，留学生的安全问题已成为家长乃至全社会的关注焦点。昨天，一款“出国留学安全管家”暨“中保华安App Version 1.0”在上海发布，该App含有16项安全服务（详见下图）。

《中国留学发展报告2017》指出，部分针对留学生实施的恶性犯罪把留学安全问题带到公众的视野，尤其是在当前留学低龄化趋势日渐凸显和种族歧视依然存在的情况下，留学安全问题日益严峻。

中保华安海外事业部副总经理张雨正表示，自己曾在澳大利亚留学、工作生活近10年，对海外生活的酸甜苦辣感受颇深，“就拿交流来说，我们的语言能力可能学习上没问题，在就医时却会遇到问题。比如我有一次胃不舒服去看医生，我当然可以用中文顺畅地描述胃酸、胃胀、胃痛等症状，但是如何用英语或当地语言向医生描述病情呢？另外，我也没有办法去了解医生的诊断，以及到底开了什么药呢？”

中保华安集团总裁孔宪明介绍，App内所含的16个方面的保障计划，经过2年多的市场调研，是与大量留学生、学生家长、使领馆工作人员、当地学校的安保部门，律师等，进行广泛沟通之后的结果。

因此，这款App上提供的服务不仅包括人生安全，还涵盖了留学过程中的方方面面，事无巨细。而且，其功能能够基本满足所有“出国留学的安全管家”专属客户与中保华安各海外安全援助热线的“一键拨叫”求助与即时定位需求。

孔宪明透露，该App预计在4月中旬正式上线。而在“出国留学安全管家”计划后，后续还将发布海外旅游安全计划、中国企业在海外安全计划等。

App基本功能

用户在线注册功能

个人安全信息备案功能

产品介绍认购功能

订单服务进度查询功能

用户在线定位功能

企业展示功能

资讯分享功能

App安全服务

行前“安全培训”

学生“GPS定位器”

接机服务

“校园探访”

“导医服务”

“安全资讯”

提供进出口文件及行

李运输服务

专线“心理辅导”

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