衣服烧光木板烧完疑因高空扔烟蒂-有住户至少损失两三千　律师：如找不到肇事者可告整栋楼业主

晨报首席记者 叶松丽

3月28日，家住浦东博山路11弄15号嵩山公寓5楼的李先生很郁闷：自家晾晒在窗外的冬衣，竟起火烧了起来。

火借风势，烧破的衣服带着火苗到处乱窜，可能又飘进了2楼人家的阳台，把阳台上晾晒的衣服以及窗框全部烧毁：“幸亏我们及时赶回来，火势才没有进一步蔓延，否则这栋25层的老楼可能就要遭殃了！”

就在同一天，家住宝山顾村电台路某小区3楼刘女士家晾晒在阳台外的床单，也被楼上居民抛的烟蒂，烧出花生那么大一个黑窟窿。刘女士说，可能因为床单随风摆动，把烟头及时抖落了，不然也可能酿成火灾。她希望住在高层的业主们多为别人想想，高空抛烟蒂是非常危险的行为，可能会对整幢楼居民的人身、财产安全造成不可估量的严重后果。

博山路11弄15号嵩山公寓

5楼：

晾衣杆上衣服突冒火苗

3月28日下午5时许，家住嵩山公寓5楼的李先生一觉醒来，忽然看见自家窗外有红光闪耀，定睛一看，竟然是半米多高的火苗。60多岁的李先生大吃一惊，一骨碌爬起来，看见自己晾在窗外晾衣杆上的衣服，正燃起熊熊大火。他一边大呼着火了，一边跑到窗前关上玻璃窗，担心火苗冲进室内。

随后，两位老人开始紧张地救火：一个接水，一个开窗；一盆水泼出去后，又立即把窗户关起来。

“楼上的邻居也在上面帮我们泼水，但是无济于事，所有衣服都烧光了。”29日上午，李先生指着窗外烧黑的晾衣杆，心有余悸地说。

记者看见夹衣服的夹子还在杆子上，夹子里还残留着一些灰烬。

李先生说，这些日子，天气晴暖，冬天厚厚的睡衣不再穿了，老伴就洗好，晒在窗外。“本来前一天就干了，但是我们多晒了一天，因为接下来要收进衣柜里，存放到冬天才会再穿，所以晒两天，让衣服更干一点，谁想竟被楼上抛下的烟蒂给烧起火了。”

记者了解到，当时李先生家窗外的晾衣杆上晾着三套带绒的厚睡衣，还有一些其他衣服。晾衣杆上几乎都晾满了。

李先生说，万幸的是发现得早，火没有烧进室内。然而，楼下人家就没有这么幸运了。

2楼：

衣服几乎都被烧光

租住在李先生家楼下的二楼住户张先生说，3月28日大约17：05左右，他下班回到小区里，看到他住的那栋楼闹哄哄的。抬头一看，才发现楼上失火了。

“火舌从二楼的防盗窗里冲出来，浓烟滚滚，烧碎的薄木板带着火花扑簌簌往下掉。这不是我家嘛！我连忙就往家里跑。”然而，张先生还是迟到一步，窗外的衣服和防盗窗上的木板已全部烧完，PVC窗门也已烧得变形脱落，室内靠近窗户的地方也是一塌糊涂。

张先生的窗户外面，防盗窗向外延伸，用不锈钢焊接成镂空的铁栅栏。在防盗窗顶部，还有铁皮隔层。“除了遮雨外，还因为楼上时常有人丢烟蒂，我们用铁皮隔着，起到保护作用。”在窗台外的防盗窗架子上，张先生还铺了一层薄木板，以防东西掉到楼下去。

不怕烟头不怕雨，阳台外的防盗窗栅栏，就成了张先生的“晾衣橱”。“衣服晾在那里，不马上穿，我也不着急收进屋子里。因为我总觉得这里很安全。”29日上午，张先生指着防盗窗栅栏说：“谁想到一把火都给烧掉了。”

“如果不起风，可能还烧不起来。”张先生很郁闷地说，应该是风吹着楼上带火苗的布，飘进了他家的防盗窗，才引燃了晾晒的衣服。

29日，记者看到，张先生房子的地板上，还有残存的水迹，是前一天救火时留下的。“我的衣服几乎都烧光了，除了身上穿的，连内裤都不剩了，损失两三千元总还是有的。”张先生无奈地说。

3楼和4楼：

窗外晾衣杆被熏黑了

嵩山公寓是一栋比较老的房子，总共25层。张先生说，如果他那天回家迟了，大火烧到室内，引燃被褥和家具等易燃物品，事情就大了，弄不好整栋楼都可能遭殃。

记者注意到，没有晾衣服在窗外的三楼和四楼，窗外的晾衣杆也都熏黑了。

张先生怀疑，他家起火可能是5楼人家飘下来的火种引燃的，而5楼的火灾则是更高层人家抛烟蒂引起的。家住5楼的李先生说，高空抛烟蒂是一个公害：“以前我住在另一个小区的时候，也被楼上抛烟蒂烧过一次。”

业主陈女士说，由于他们这栋楼比较老，只有两条过道，没有室外阳台，所以，衣服要么晾在过道里，要么晾在室外：“我家的衣服以前也被烟头烫破过。楼上那么多家，没人认账，也没法调查，只得自认倒霉。”

陈女士说，他们只能尽量缩短衣服晾在窗外的时间。“后来我总是把衣服脱水，上午在外面晾一晾，很快就收回来。没有干透的，就挂在室内窗前，或者走廊里。”陈女士无奈地说。

顾村镇电台路某小区3楼

楼上丢烟头烧破床单

同样是3月28日，家住宝山顾村镇电台路某小区3楼的刘女士，也被楼上的烟头烧破了床单。刘女士在群里发的照片显示，自己晾晒的床单被烧出一个花生大小的窟窿：“如果不是风吹得床单飘飘摆摆，估计也会引起火灾。”

“有些人的习惯真不好，抽完烟，在水槽里把烟头灭了，丢进垃圾袋里，这么做很累吗？举手之劳，对自己对别人都有好处。”刘女士说，虽然她家的损失不算大，但是心里很窝火。

“我想把这个事写一张纸条，贴在这栋楼的电梯里，让整栋楼抽烟的业主有则改之无则加勉。”

现在晾衣服得关阳台窗户

刘女士住的这栋楼，有朝南的阳台。住在同一栋楼的顾先生说，以前他家没有封阳台的时候，还曾有烟蒂飘到过他家里。

“我们一家人都不抽烟，阳台上的烟头从哪里来的？肯定是高空抛落下来的。”顾先生说，以前他家晾晒衣服，也是伸出杆子到阳台外面。后来封阳台的时候，考虑到安全问题，没有再在阳台外晾晒衣被。“衣服和被子都晾在阳台上，人不在家里，就把阳台窗户关闭，以防有烟头飘落进来。”