《快递暂行条例》5月起施行-不提供身份信息将无法寄快递

晨报记者 张 立

首部针对快递行业的行政法规《快递暂行条例》（以下简称《条例》）日前出台，并将于2018年5月1日起施行，其中，快递实名制的要求又再次被搬上了台面。《条例》规定，寄件人拒绝提供身份信息或者提供身份信息不实的，经营快递业务的企业不得收寄。

身份信息不实无法寄件

寄快递需要提供什么？快递运单上不能记录什么？快递丢了怎么办……在平时收发快递的过程中，不少消费者都会或多或少遇上这些困扰，却又找不到解决问题的头绪。《条例》对于消费者关心的问题，都作出了逐一说明。

值得注意的是，根据《条例》规定，寄件人在交寄快递时，应当如实提供寄件人姓名、地址、联系电话；收件人姓名(名称)、地址、联系电话，以及寄递物品的名称、性质、数量。除信件和已签订安全协议用户交寄的快件外，经营快递业务的企业收寄快件，应当对寄件人身份进行查验，并登记身份信息。

在要求实名制的同时，《条例》还明确提到，在发生寄件人拒绝提供身份信息或者提供身份信息不实的情况下，经营快递业务的企业不得收寄快递。

此前实名制推行遇难点

早在2015年，根据国家邮政总局的相关要求，快递实名制登记于当年11月开始，寄送快递必须出示身份证件并且进行相关登记。但是，当时实名制的推行效果差强人意。

一名快递小哥告诉记者，快递实名制刚开始推行时，由于并没有强制规定快递员一定要在消费者寄快递时确认寄件人的身份信息，只要手机号码可以联系到寄件人就行了，“而且让消费者把身份证给我们看，他们不会愿意。”

不出示身份证，快递员不收件

此次《条例》的出台，快递实名制的实行是否会更加严格呢？

昨天早上，记者尝试使用顺丰寄快递，在包装完毕之后，快递小哥便要求记者出示身份证，“如果没有身份证，这个快递我可以选择不收。”见到记者犹豫不决的模样，快递小哥解释道，目前快递行业都采取实名制寄件，“我就验证一下是不是本人，你放心。”

之后，记者从一名韵达快递小哥处获悉，刚开始时，消费者对于出示身份证件总有顾虑，“但是最近的情况好了很多，大部分人愿意主动出示身份证。如果寄件人不出示身份证，我们就会采取拒绝寄送快递的措施。不用等到5月份，现在没有身份证也已经不能寄快递了。”

一名圆通快递的相关负责人也表示，为了进一步加强实名制的推行，在圆通快递员的工作系统内部，对于没有进行身份信息确认的快递，消费者无法完成寄件。

严格保护消费者个人隐私

此前，记者从邮政管理部门了解到，实名收寄信息系统对信息数据实行“总对总”共享模式，由企业总部将前端采集的实名信息统一上传至国家邮政局大数据监管平台，从而形成实名信息数据单向封闭流动，确保实名信息安全。在实际操作当中，对于快递员所采集的个人用户信息，系统设定30秒之内会自动上传系统后台，所有的快递员终端上都是不存储的。

此外，《条例》也明确规定，在对寄件人身份进行检查时候，不得在快递运单上记录除姓名(名称)、地址、联系电话以外的用户身份信息。