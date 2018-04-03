共享汽车追尾劳斯莱斯-EVCARD：无责，不需赔偿

记者 吴正彬

晨报讯 昨天早上7点多，普陀区丹巴路靠近怒江北路发生一起三车追尾事故。其中，一辆EVCARD共享汽车追尾了价值数百万的劳斯莱斯幻影轿车。事故发生后，关于劳斯莱斯的维修赔偿问题引发关注。

据了解，该起事故并未造成人员伤亡。发生追尾的三辆汽车中，最前面的一辆车为价值数百万的劳斯莱斯幻影轿车，紧随其后的两辆车依次是EVCARD共享汽车（也称“分时租赁汽车”）和别克君威轿车。事故中，劳斯莱斯幻影轿车的尾部出现一定程度受损，EVCARD共享汽车和别克君威轿车引擎盖均受损较为严重。

一名业内人士表示，从网友爆料的图片和视频来看，劳斯莱斯幻影轿车的受损程度相对较轻。不过，就该车600万-800万元的售价而言，即使是修复漆面损伤的维修费预计也要不少，而如果还需要对车体进行修复的话，维修费会更高。

昨天下午，记者从EVCARD方面了解到，事故发生后，交警部门第一时间赶到现场进行处置。经认定，追尾劳斯莱斯的EVCARD共享汽车，是在停车后被后方驶来的别克君威轿车顶到，才撞上了前方的劳斯莱斯。因此，在这起事故中，EV-CARD共享汽车无责，别克君威轿车承担全部责任。

“目前，三辆车的修理费具体要多少，我们还不知道。不过，由于在这起事故中我们的用户属于无责，车辆维修不需要走我们自己的保险，所以该用户也不需要承担任何的损失赔偿。”EVCARD工作人员说。

虽然在这起事故中，EVCARD用户因无责不需赔偿，但在用户“有责”的事故中，赔偿问题又如何呢？

据EVCARD工作人员介绍，在使用EVCARD共享汽车期间，因车辆事故（包括但不限于保险理赔范围内的事故）或用户人为操作原因，或非EVCARD原因等造成车辆发生严重损坏的，保险公司定损不超过2000元或实际维修费用不超过2000元的，用户只要购买了“不计免赔”服务，就不需要承担任何赔偿，未购买该服务，或者损失超过2000元的，用户则需要承担一定的费用。“这些都只针对有责事故，无责事故用户是不需承担费用的。”工作人员说。