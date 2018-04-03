“钻石连廊”有望本月开建-新江湾城将添新地标

记者 钟 晖

晨报讯 继空中“巨蛋”之后，江湾五角场地区又将出现一座新地标，其外貌像是一颗“多边形钻石”。记者昨天从上海隧道股份路桥集团获悉，位于三门路地铁站的“新江湾城空中连廊工程”最快将于本月内开工建设。

据介绍，这座以五边形形式连接周边商业体的“空中连廊”，将承担正在新建的新江湾城市副中心商业区的商业、交通和公共活动功能需求，同时将以其一流的“颜值”成为江湾五角场的一座新地标。

建设者透露，新江湾城空中连廊工程位于杨浦区淞沪路、闸殷路、三门路口形成的五岔路口，横跨五个街区，平面上呈对称的五边形。连廊主桥全长约361米，将采用银白色金属覆板作为桥体和柱子的装饰，深浅两种灰度的地砖作为铺地，透明的安全玻璃作为围栏。

未来连廊一旦建成，其“触角”将伸向五岔路口的各个街区，以步行楼梯、双向扶梯、垂直电梯、穿越绿化的曲径坡道，以及宽阔的阶梯景观平台等多种形式，与地面和周边商业建筑连接在一起。从高空俯视连廊，宛若一枚熠熠生辉的“多边形钻石”，为周边社区搭建公共活动枢纽。

同时，这一标志性设施将成为城市“绿轴”，要在钢筋森林中植入一丝清新气息。由于淞沪路、闸殷路、三门路形成了五岔路口，五个街区被三条马路切断，城市绿轴也在此断裂，这样，空中连廊的另一个使命就是通过桥上绿化将城市绿轴衔接起来。

建设者透露，在连廊工程中，地面附属坡道及绿地堆坡面积将达到6338平方米，桥面上种植绿化与各广场绿化进行有机衔接，形成一个连续的“城市绿轴”，达到桥梁景观与周边景观完美融合的效果；同时，连廊各部位也将有分散的花坛结合座椅点缀，使得整个连廊不仅是通行的工具，也是附近上班族一个休闲的好去处，市民们愿意停留和休憩的所在。

届时，新江湾空中连廊还将是一座地铁-商业区“无缝衔接”的步行系统。从规划轨交20号线出口处的草坡直接与空中连廊相接，市民从地铁站出来后可以走上适宜的坡道，穿过幽静的树林到达空中连廊。