诺贝尔奖得主等6人获中国“绿卡”-上海多项政策推进海外人才引进

晨报记者 吴艺璇

昨天上午，上海市公安局出入境管理局举行了外籍人才永久居留身份证发证仪式，为包括诺贝尔奖得主维特里希·库尔特·赫尔曼在内的6名外籍人才颁发了外国人永久居留身份证（俗称中国“绿卡”）。

外籍人才成“新上海人”

据悉，此次新获得永久居留身份证的外籍人才，既有基础研究领域的科学家，也有应用研究领域的领军人才，还有本市重点产业领域的企业家。

80岁的维特里希因发明了“利用核磁共振技术测定溶液中生物大分子三维结构的方法”而荣获2002年诺贝尔化学奖，现在是上海科技大学的特聘教授。目前，他正带领上科大课题组，利用液体核磁共振等技术，探析人体内G蛋白偶联受体的分子机理。这种原创性研究，有望催生以G蛋白偶联受体为靶点的新药。

“之前我们给维特里希办理的是居留许可，因为他年龄比较大，所以每年要延期一次。”上科大人力资源处主管何雨霖说，该校于2013年聘请了维特里希，过去像他这样在中国的外籍人才，通常要在规定时间内离开中国，或在到期前重新申请，此外，在生活上也有诸多不便。有了“绿卡”后，维特里希可以把更多的时间放在研究上。

“上海已经成为了我的另一个家，我在中国的时间每年都在增加。”拿到“绿卡”的维特里希非常开心，他告诉晨报记者，在上科大工作对他来说既是挑战也是机遇：“这里的实验室、工作环境都是高水平的。我很看好在上海工作、生活的前景。”

同时，成为“新上海人”的维特里希也希望鼓励更多年轻的外籍科学家来到中国，他认为，中国的科研设施已经很完备，让年轻的外籍科学家们生活得更加便利，有助于中国吸引更多的人才。

今年初刚在中国创业的年轻企业家帕斯卡·弗里茨，昨天也获得了外国人永久居留身份证。这让他在很多事务上享有“国民待遇”：“以前，我们坐动车都必须去窗口排队取票，不可以直接刷证件进站；入住酒店，去银行、手机营业厅办理业务，都需要用护照，现在直接用‘外国人永久居留身份证’就行了。”

帕斯卡·弗里茨表示，他会鼓励更多的外籍朋友，一起成为“新上海人”。

网申工作居留可当场取证

2015年7月以来，上海市公安局经报请公安部同意，先后出台了25项支持上海科创中心建设的出入境政策，2018年初又推出了“聚英计划”，为外籍人才办理永久居留、长期居留、人才签证等提供便利。

针对外籍人才申请工作居留，上海市公安局出入境管理局昨天推出了“外籍人才网上申请当场取证”出入境新举措，经中国政府有关主管部门或上海人才主管部门认定的外籍高层次人才，以及上海科创职业清单所属单位聘雇并担保的行业高级专业人才，只要在网上申请工作居留，三个工作日后，就可以到出入境管理局受理专窗直接办理、1小时即可取证，此举减少了申请材料，简化了申请流程，极大缩短了办证时间，方便了外籍人才。

“除了时间缩短之外，外籍人才也不需要把护照留在我们这里。”外国人证件管理处相关负责人表示，自2015年7月各项人才引进政策推出后，引进人才的数量比过去增加了近8倍。