医院免费厕纸配置率不到一成

记者 李晓明

晨报讯 昨天，市消保委发布了“上海消费场所公共厕所调查结果”，结果显示，市民对公共厕所的感受度总体较好，满意度接近八成。不过，医院的公共厕所卫生耗材配置率较低，给市民带来不便。

本次调查本市公共厕所共502家，其中包括102家景点公厕、40家酒店公厕、53家医院公厕以及123家商场公厕等。调查主要通过实地观察、相关检测和消费者问卷调查等方式。本次调查内容集中在气味指数、卫生耗材配置、使用人次、通风情况、保洁情况等方面。结果发现，医院的公共厕所在气味指数、卫生耗材配置方面都不尽如人意。

气味指数按照0-5级划分，本次调查的公共厕所中，达到0-2级的占比90.8%，状况较好。3-5级则较差，调查中有2家三甲医院的气味指数为3级，还有1家为4级（也是本次调查中唯一的一家）。

洗手液、擦手纸、烘手机和免费厕纸等卫生耗材是厕所的基础配置。本次调查中, 洗手液的配置率为52.2%，烘手机或擦手纸为58.2%，免费厕纸为34.1%。

按消费场所划分，三类耗材的平均配置率最高的为酒店，达到92.5%，最低是菜场6.7%。将消费场所细分，最高的为五星级酒店达到100%，最低的为轨道交通站点、加油站3.3%。其中，医院的公共厕所因为人流量大，表现也很差，洗手液配置率为15.1%，免费厕纸配置率仅为9.4%，不到一成。也就是说，在受调查的53家医院公厕中，仅有5家医院配置了免费厕纸。

本次调查还公厕保洁情况进行了调查, 数据显示，在30分钟内，未发现保洁人员进行清扫的占26.5%。其中菜场及专业批发市场的厕所未发现保洁人员清扫的占比最高，达到45%。