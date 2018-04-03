23条扫墓定点班车陆续开通

记者 钟 晖

晨报讯 记者昨天从公交部门获悉，23条清明扫墓定点班车这几天正在陆续开通，到正清明当天将全部运营到位，其中免费短驳班车15条，覆盖闵行、嘉定、青浦、宝山等19家公墓。

据预测，今年清明祭扫高峰将出现在4月5日、6日、7日，届时，上海将有492万人次、54万辆车次出行祭扫。为此，公交部门不仅新辟宝罗暝园、松鹤公墓扫墓专线，近日又决定适时加大嘉定地区华亭公墓、宝山地区息园公墓等墓区周边线路的运能投放力度，全力为扫墓客流提供出行保障。其中，宝罗暝园扫墓专线将于4月5日投入营运。线路起讫站分别为轨交3号线江杨北路站和宝罗暝园。

由于4月5日正清明是小长假放假第一天，公交巴士五公司将充分关注当天的客流变动情况，如出现大客流情况时，将及时增加机动力量尽快疏散客流。此外，为满足市民错峰扫墓的需求，本周一起已经逐步加大了途经华亭公墓、息园公墓等墓区周边线路宝山21路、宝山23路、申方线等线路的运能配置。

崇明巴士明天起至清明节预计将迎来40万人次客流，4月5日开始，崇明公交开设南门瀛洲公园至鳌山瞑园的扫墓专线。4月5日清明节为扫墓高峰，公司将在申崇线下客站、瀛洲公园门口共两个站点安排车辆接驳，并根据客流与道路情况备足机动车辆。

运营方对途经瀛新古园墓区的南堡支线、途经瀛裕瞑园的堡陈中线、南裕专线、堡陈专线等，将及时增加机动班次。针对可能出现的大客流，崇明巴士已经向兄弟公司请求近100辆外援车辆支援申崇线营运。在道路拥堵、高客流造成车辆断档时，公司将合理调整发车班次和发车时间，防止出现大间隔。