上海频出招“让教师成为令人羡慕的职业”报考人数较去年涨幅超50%-有教师辞职后重回学校当老师

●《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》文件中明确表示要提高教师的社会地位，让广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感，教师成为让人羡慕的职业。

●绩效工资向工作量大、责任重、业绩优秀的教师倾斜，向一线教师、骨干教师、乡村教师、班主任和做出突出贡献的教师倾斜。

●凡符合条件的教师，经闵行区评审认定后，可按标准享受相应的一次性奖励和其他扶持政策。

晨报记者 杨青霞

日前，《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》发布。教育部长陈宝生说：“要让教师成为令人羡慕的职业”，接下来将为教师办6件事，“一提、二改、三育、四用、五保、六尊”。

此前传言的上海教师将变成公务员编制的说法不实。但是，上海在让教师成为令人羡慕的职业方面，已经频频出招，2017年基础教育的教师收入，从幼儿园到高中，都实现了增长，并建立了工资增长机制；同时在教师公寓、居住证执教等方面，给予了教师优惠政策。一系列的举措推出已见成效，今年上海的中小学、大学教师资格证报考人数，都出现了大爆棚，报考人数比去年涨幅超过了50%。

教师职业得到中央重视

上海的教师资格证考试一年两次，分上半年和下半年进行，报考人员需参与笔试和面试，2017年通过率在50%左右。

市教委人事处相关负责人介绍，今年上半年，报考上海中小学教师资格证的人数达到2.3万，同比去年上半年增加7900多人，增幅52.6%； 加上下半年的报考人数，排除第二次报考人员，预计笔试人数全年超过4万人。而报考高校教师资格的人数也出现爆棚，今年5600人左右，较去年翻倍，去年上半年这一数据为2600人。

与去年相比，报考教师资格证的人数为何涨幅惊人？上海市教育人才交流服务中心负责人江明说：“首先，教师这份职业得到中央的重视。《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》 文件中明确表示要提高教师的社会地位，让广大教师在岗位上有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感，教师成为让人羡慕的职业。其次，上海近年来教师绩效工资不断提高。另外，针对民办培训机构‘一标准两办法’的出台，像学而思、新东方等培训机构从事学科类培训的老师都要有教师资格证。”

受其他行业的影响，一些原本已经脱离教师岗位的人员也重新回到了教师队伍中。江明说：“有位数学老师曾经辞去了教师的职业，然后跳槽去了一家证券公司工作，但这两年证券行业不景气，这位数学老师又重新报考教师资格证准备继续回学校当老师。”

江明说：“相对来说教师这份职业比较稳定，社会人员的回流、相关专业的应届毕业生等人员的报考，都是让这一数据增长的原因。”

绩效工资向优秀教师倾斜

报考教师资格证的人数出现如此高幅度的增长，这在以往是没有的。

上海市大力提高中小学教师绩效工资水平。仅以2017年、2016年对比为例，高中教师人均绩效工资较2016年增长20%；义务教育阶段教师人均绩效工资增长13%； 幼儿园教师人均绩效工资增长8%。上海还建立了教师绩效工资增长机制。

同时，绩效工资向工作量大、责任重、业绩优秀的教师倾斜，向一线教师、骨干教师、乡村教师、班主任和做出突出贡献的教师倾斜。教师多劳多得，优绩优酬，分配加大绩效考核奖励力度，教师与教师之间的薪资，1年可以有10万元左右的差距。例如，为学生补缺补差解家长难题、下午3点半以后进行晚托班教育的老师，在绩效考核上，就有倾斜。

除了绩效工资的增长，为提高教师福利待遇，吸引更多人才投身教师队伍，上海各区还推出了一些举措，如松江区的一次性租房补贴、闵行区教师公寓等。

尽管此前传言的上海教师将变成公务员编制的说法不实，但是，上海在让教师成为令人羡慕的职业方面采取的一系列举措，已经初见成效，越来越多的年轻人愿意投身到教师队伍中来。

五年来，上海义务教育阶段教师平均收入增加87%，115名中小学教师获评“正高级”职称，青年教师、中年骨干教师、普教系统的名师、教育家纷纷在不同的培训体系中找到了成长路径……越来越多优秀人才愿意加入并留在三尺讲台。目前，上海共有中小学（幼儿园）专任教师约15.71万人，其中本科学历及以上14.12万人，占90%；40岁以下教师人数超过50%。

应聘者更看重“安居”成长

除了薪酬，教师应聘者更加看重“安居”、成长、子女未来教育等。

往年，市区学校招聘总是大排长龙，郊区门庭冷落，但今年的春季长三角联合师资招聘会上，记者发现，随着教育资源的均衡以及郊区不断推出新政策，各区学校应聘人数比较均衡。

从浙江赶来的两位男生和一位女生说：“我们是历届毕业生，女生想应聘音乐老师，我们两位想应聘体育老师。除了薪资，其它福利待遇也是我们关注的。如果应聘成功，在上海做老师意味着要拿出三分之一，甚至一半的薪资来租房，那对我们来说压力会很大，所以，如果有租房补贴或者教师公寓就太好了。”

松江区教育局人事科科长朱永说：“在招聘过程中我们发现了难点，外省市优质高端人才进沪愿望并不强烈，其原因是居住成本大，住房限购政策、落户难、5年不能买房、教师没有归属感等问题。为此，我们主动到全国大学宣讲，并帮助解决住宿等后顾之忧。还和松江大学城7所高校进行联盟。”

松江区的一次性住房补贴最高达40万元。其中，给予教育领军人才享受区政府一次性40万元住房补贴；教育专业技术骨干享受区政府一次性20万元住房补贴；优秀青年教师、全日制博士毕业新教师享受区政府一次性10万元住房补贴；全日制硕士研究生工作首年每月享受租房补贴1200元；全日制本科毕业新教师工作首年每月享受租房补贴1000元。

闵行区在今年的师资招聘奖励扶持政策中明确：凡符合条件的教师，经闵行区评审认定后，可按标准享受相应的一次性奖励和其他扶持政策。闵行区政府将提供一定数量的教师公寓，被录用的教师，如本人及父母、配偶及父母在上海均无房，可根据条件申请租住闵行区教师公寓。

东华附校赵妍妮老师说：“最初选择做老师，是因为收入稳定。现在是因为老师这份职业受人尊重。每天看见孩子的成长，让我感到欣慰。每位老师都要有强烈的仁爱之心，正确价值判断，作为新教师我感到很幸福，未来道路很宽广。”龙马幼儿园的龚品老师说：“从小觉得老师是神圣的职业。高三期间情绪不是很稳定，我的高中老师给予我很大的帮助，深受高中老师的影响，所以想做老师，更好地感染每一位学生。做老师让我感到岗位上有幸福感，专业上有充实感。”