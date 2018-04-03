市住房租赁平台已上线房源4万余套-点击跳转至中介公司 并不影响房源真实性

晨报记者 胡 迎

3月31日10点，上海市住房租赁公共服务平台（www.shzfzl.gov.cn）启动上线试运行。昨日，记者登录发现，该平台上已发布房源4万余套，其中不乏一些消息灵敏的个人“房东”。不过也有租客反映，在搜索房源过程中，点击房源后就跳转到了中介公司的网站上去，“那么这个房源信息会不会有假呢？”

通过数据接口批量对接

昨日，记者登录上海市住房租赁公共服务平台（www.shzf-zl.gov.cn），在首页醒目位置就可以看到当日的租赁房源为44615套。点击查看更多房源后，可以看到更详细的房源分类信息。租客可以直观地通过选择房屋套型、整租或单间、面积大小、装潢程度和价格区间等快速锁定自己的选择范围。

有租客表示，锁定并点击了几套由房产经纪机构发布的房源后，就会自动转跳至中介网站，“这些房源会不会有虚假呢？”对此，记者在体验平台时也发现，一旦点击如链家、中原等房产经纪机构所发布的房源，确实会转跳到这些机构的网站上去。

据了解，目前平台上的房源主要为链家，中原等9家规模较大，具备信息化条件的房产经纪机构和代理经租公司，通过数据接口方式，批量对接房源信息。同时，市房管部门也强调，本市住房租赁公共服务平台发布的租赁房源，以合法合规为前提。房源发布者要对在平台上发布租赁房源信息的真实性、合规性、时效性负责；不得发布虚假信息，不得进行虚假交易，不得提供虚假材料。

在准入环节上，租赁平台对住房租赁企业和房地产经纪机构备案、平台用户入网认证；同时运用人脸识别和手机绑定等身份验证手段，对出租人、承租人和经纪人等各类人员身份进行实名验证。在房源发布的监管方面，对于提供房源的企业来说，必须对自己提供房源的每条信息的真实有效性进行负责；对于个人来说，注册后要实名认证，并在自己发布的房源经核验通过后才可以发布。

此外，租赁平台依托住房租赁机构自我规范和管理部门房屋数据核验，确保平台“发布房源真实、发布人身份真实、发布行为真实”，把好房源关。

今后平台网签备案一体化

也有租客表示，目前通过租赁平台即可找到绝大多数主流房产经纪机构的房源，加上平台的审核和保障机制，找房的效率提高了不少。此外，租赁平台还提供了法律、金融、租金查询等服务项目。目前，只需通过便民服务中的租金查询一栏，输入自己心仪小区，便可查询到目前该小区的平台租金最高、最低和中位价格。

有租客希望租赁平台能推出更多功能，提供从线上找房到线上签约的“一门式”便民服务。对此，记者从市房管部门了解到，待租赁平台平稳运行一段时间后，将按照分期开发，逐步完善的原则，逐步实现租赁合同网签、备案一体化，同时为规模化、机构化、专业化住房租赁企业提供集中备案服务，还将陆续推出相关公共服务配套功能和信用评价功能。同时，为保证平台的顺利运行，《上海市住房租赁合同网签备案试行办法》 也将于2018年7月1日起正式施行。《办法》要求：租赁当事人网签租赁合同后，应当按照本市相关规定办理租赁合同登记备案。

个人也可自行发布房源

据悉，个人也可在上海市住房租赁公共服务平台上自行挂牌。目前个人挂牌的房源数量还不多，大概在60个左右。租客在通过实名认证，登录平台后，就可通过个人房源上的联系信息，和房东进行沟通交流。

家住青浦的许先生说，他上周末在微信上看到了上海市住房租赁公共服务平台上线的消息，自己就试着在平台上发布了一套自己的房源。“只要自己提供的信息齐全，流程什么的都还是挺方便的。”

据许先生介绍，个人如果要发布房源信息，首先要在平台上通过手机实名认证进行注册，而微信实名认证、微信快捷实名认证是暂不提供发布房源信息服务。“随后就是验证这套房源是不是你名下的了”，许先生说之后发布房源还要经过三个步骤，第一步是验证权属信息，输入产证等权属证的号码、权利人姓名和身份证号；随后填写房源信息；最后由平台审核发布信息。

许先生同时表示，因为发布才一天，目前还没有租客前来询问房源。