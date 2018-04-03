他们的画作很赞 大家的行动更赞-晨报携手知名设计师发起为自闭症儿童创作爱心T恤活动，期待大家将这份关爱传递下去

晨报记者 舒晓程

4月2日，是第十一个“世界提高自闭症意识日”，相关数据显示，目前中国自闭症患者已超过1000万，其中14岁以下的儿童超过200万。

为了在这个特殊的日子给这些“星星的孩子”准备一份特别的礼物，《新闻晨报》在上海时装周等机构的协助下，携手张娜、黄莎莎、Ying Shen、Janny、王伟旭等知名设计师，发起了为自闭症儿童创作爱心T恤的公益活动。5位设计师用自己的画笔，表达了对自闭症儿童的理解与爱心。

黄莎莎用浩瀚的宇宙与爱的大网，来表达对自闭症儿童的关爱；张娜的作品中有着五彩斑斓的花朵，但其中有些许黑色，“这代表着自闭症患者生命中一些阻碍，但也不会影响他们如花朵般绽放”；Janny的创作中有一双捧着自闭症孩子脸庞的手，在他看来，这双手既是他本人的，也是整个社会的；Ying Shen用宣泄的涂鸦来表达对自闭症儿童内心世界的理解，“他们可能不善于表达，但他们会用自己的方式来与这个世界沟通”；王伟旭的创作灵感来自于“世界上最孤独的鲸鱼”，在他看来，自闭症儿童都有自己的世界，他们会和那条鲸鱼一样，在大海中畅游。

设计师们爱心创作的首批100件T恤，日前已经由《新闻晨报》的志愿者们交付给了由上海著名指挥家曹鹏创办的“天使知音沙龙”。在这里，自闭症儿童及家长感受到了社会各界对他们的支持与关注。即日起，扫一扫右边的二维码，您也可在《新闻晨报》旗下的电商平台“橙汁百货”，购得本次设计师创作的联名T恤，将这份对自闭症儿童的关爱传递下去。

设计师的画作很赞，你们的行动更赞！