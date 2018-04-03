来源：新华网

【编前语】春天，是播种的季节；绿色，是生命的颜色。十八大以来，每年春天，习近平都会亲自植下树苗。种下的是树木，更是绿色发展理念。今天，新华社《学习进行时》带您重温习近平有关植绿护绿、绿色发展的话语，跟总书记一起“做种树者”，一起建设美丽中国。

4月2日，党和国家领导人习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山等来到北京市通州区张家湾镇参加首都义务植树活动。这是习近平同大家一起植树。新华社记者 谢环驰 摄

做种树者，建设美丽中国

前人种树后人乘凉，我们每个人都是乘凉者，但更要做种树者。

造林绿化是功在当代、利在千秋的事业，要一年接着一年干，一代接着一代干，撸起袖子加油干。

——2017年3月29日，习近平在参加首都义务植树活动时强调

要坚持全国动员、全民动手植树造林，努力把建设美丽中国化为人民自觉行动。

——2015年4月3日，习近平在参加首都义务植树活动时强调

我希望北京乃至全中国都能够蓝天常在，青山常在，绿水常在，让孩子们都生活在良好的生态环境之中，这也是中国梦中很重要的内容。

——2014年11月10日，习近平在APEC欢迎宴会上致辞时说

全国各族人民要一代人接着一代人干下去，坚定不移爱绿植绿护绿，把我国森林资源培育好、保护好、发展好，努力建设美丽中国。

——2014年4月4日，习近平在参加首都义务植树活动时强调

全社会都要按照党的十八大提出的建设美丽中国的要求，切实增强生态意识，切实加强生态环境保护，把我国建设成为生态环境良好的国家。

——2013年4月2日，习近平在参加首都义务植树活动时强调

像保护眼睛一样保护生态环境

生态环境没有替代品，用之不觉，失之难存。在生态环境保护建设上，一定要树立大局观、长远观、整体观，坚持保护优先，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，推动形成绿色发展方式和生活方式。

——2016年3月10日，习近平在参加青海代表团审议时强调

要把生态环境保护放在更加突出位置，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，在生态环境保护上一定要算大账、算长远账、算整体账、算综合账，不能因小失大、顾此失彼、寅吃卯粮、急功近利。

——2015年1月19日至21日，习近平在云南考察工作时强调

绿水青山就是金山银山，处理好生态环境保护和发展的关系

要充分认识形成绿色发展方式和生活方式的重要性、紧迫性、艰巨性，把推动形成绿色发展方式和生活方式摆在更加突出的位置，加快构建科学适度有序的国土空间布局体系、绿色循环低碳发展的产业体系、约束和激励并举的生态文明制度体系、政府企业公众共治的绿色行动体系，加快构建生态功能保障基线、环境质量安全底线、自然资源利用上线三大红线，全方位、全地域、全过程开展生态环境保护建设。

——2017年5月26日，习近平在中共中央政治局第四十一次集体学习时强调

要按照绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山的思路，摸索接续产业发展路子。

——2016年5月23日，习近平到黑龙江省考察调研时指出

正确处理好生态环境保护和发展的关系，因地制宜选择好发展产业，让绿水青山充分发挥经济社会效益，切实做到经济效益、社会效益、生态效益同步提升，实现百姓富、生态美有机统一。

——2014年3月7日，习近平在参加贵州代表团审议时强调

我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山。我们绝不能以牺牲生态环境为代价换取经济的一时发展。

——2013年9月7日，习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表重要演讲时强调

要正确处理好经济发展同生态环境保护的关系，牢固树立保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的理念，更加自觉地推动绿色发展、循环发展、低碳发展，决不以牺牲环境为代价去换取一时的经济增长。

——2013年5月24日，习近平在中共中央政治局第六次集体学习时强调

制度化、法治化保障

要深化生态文明体制改革，尽快把生态文明制度的“四梁八柱”建立起来，把生态文明建设纳入制度化、法治化轨道。

——2016年12月，习近平对生态文明建设作出重要指示强调

对破坏生态环境的行为，不能手软，不能下不为例。

——2015年3月6日，习近平在参加江西代表团审议时强调

只有实行最严格的制度、最严密的法治，才能为生态文明建设提供可靠保障。

——2013年5月24日，习近平在中共中央政治局第六次集体学习时强调

关键在领导干部

各级领导干部要率先垂范、身体力行，以实际行动引领带动广大干部群众像对待生命一样对待生态环境，持之以恒开展义务植树，踏踏实实抓好绿化工程，丰富义务植树尽责形式，人人出力，日积月累，让我们美丽的祖国更加美丽。

——2018年4月2日，习近平在参加首都义务植树活动时强调

生态环境保护能否落到实处，关键在领导干部。

——2017年5月26日，习近平在中共中央政治局第四十一次集体学习时强调

各级领导干部要带头参加义务植树，身体力行在全社会宣传新发展理念，发扬前人栽树、后人乘凉精神，多种树、种好树、管好树，让大地山川绿起来，让人民群众生活环境美起来。

——2016年4月5日，习近平在参加首都义务植树活动时强调

每一个公民都要自觉履行法定植树义务，各级领导干部更要身体力行，充分发挥全民绿化的制度优势，因地制宜，科学种植，加大人工造林力度，扩大森林面积，提高森林质量，增强生态功能，保护好每一寸绿色。

——2014年4月4日，习近平在参加首都义务植树活动时强调

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