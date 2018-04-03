新华社评论员：种下一片新绿 收获美丽中国

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新华社北京4月2日电 题：种下一片新绿 收获美丽中国

新华社评论员

春回大地，草长莺飞，正是植树造林的大好时节。4月2日，习近平等党和国家领导同志率先垂范，与首都各界群众一起参加义务植树活动，以实际行动带动全社会像对待生命一样对待生态环境，让祖国大地不断绿起来美起来。

一树新栽益四邻。党的十八大以来，习近平总书记每到春季都身体力行参加义务植树，已带头在首都各地种下30余株新苗，它们挺立在和煦春风中，化作片片新绿，美化了荒地、亮丽了环境，更为我们树立了绿色发展的科学理念。

种下一片新苗，树立的是植树造林人人有责的社会风尚。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央站在中华民族永续发展的战略高度，大力推进生态文明建设，凝聚起全国各族人民践行绿色发展理念的强大共识和澎湃力量。植树造林历来是中华民族的优良传统，也是每一个公民的法定义务。我们要广泛开展国土绿化行动，用每个人的双手种下春的希望，为美丽中国增添绿的风采。

种下一片新苗，彰显的是坚持以人民为中心的发展思想。评判一个城市是否宜居，要看人民群众是否享受到绿化成果，是否与美好环境融为一体。细心的人们不难发现，习近平等党和国家领导同志近年来的义务植树地点，都是以往绿化不足、环境杂乱的城市边缘地区。从北京市第一道绿隔地区的将台乡到曾为物流大院的西红门镇，从南水北调团城湖调节池到北京市母亲河永定河畔，一个个植树点如今旧貌换新颜，成为周边百姓徜徉漫步、休闲放松的城市“绿心”，充分体现了以人民为中心的发展思想。

种下一片新苗，唤醒的是前人栽树后人乘凉的传统美德。我国总体上还是一个缺林少绿的国家，森林资源总量仍然不足，生态欠账依然较大。生态建设不是一件一蹴而就的事情，需要一棵接着一棵栽，一任连着一任干，持之以恒地干下去。回报大地母亲的馈赠，厚植永续发展的土壤，我们这一代人就是要用自己的努力造福子孙后代。只要发扬功成不必在我的精神，每人植几棵，每年植几片，人人出力，日积月累，祖国大地绿色就会不断多起来，山川面貌就会不断美起来，人民生活质量就会不断高起来。

纤纤不绝林薄成，涓涓不止江河生。当绿色理念深入人心、植树造林蔚然成风，我们一定能用双手创造出天更蓝、山更绿、水更清、生态环境更美好的幸福家园。

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