美国才是受益者 德银称美企子公司在华销售额早超美对华出口

来源：第一财经APP

近日，中美之间的贸易战吸引了全球目光，美国方面表示将对中国高达600亿美元的产品征收关税，中国也将对美国产品征收关税、予以回击。但实际上，两国贸易关系一旦恶化，两国受影响的产品远超这一数额。

德意志银行近日发布的研报显示，美国通用汽车和苹果公司在华销售的汽车和手机都已经超过在美国的销售。2017年，通用汽车在华销售量达到400万辆，已经超过在美国本土360万辆的销售量；截至2016年，苹果手机在中国的使用量达到3.1亿，已经是苹果手机在美国使用量的两倍多。但这些产品并不体现在两国的贸易数据中，原因在于这些产品都是由美国企业在中国的子公司生产销售的。由此可见，美国企业的在华利益要远不止美国企业对中国的出口额，而在中美贸易战黑云压城之时，美国在华企业的利益也处于危险境地。

该研报称，根据美国政府公布的数据，美国企业对中国的销售额在2015年已达约3720亿美元，其中2230亿美元是由美国企业在华子公司直接生产销售所得，1500亿美元是美国对中国出口所得。美国在华子公司销售额中的1710亿美元来自制造业，510亿美元来自服务业，而在制造业中电脑和电子产品占比为44%，化学产品占比为21%，运输设备占比为11%。以同样口径估算中国企业对美国的销售总额约4020亿美元，其中在美中资企业的销售额只有100亿美元，中国对美国出口达到3930亿美元（此段报告原文数据以bn计，数据有四舍五入）。

这就意味着2015年中国企业在美销售总额的顺差只有300亿美元。而由于美国在华子公司销售大幅增长，这一差额在2009年之后就开始逐年下降，即从2008年的1110亿美元的差额下降到2015年的300亿美元。

该研报称，来自美国政府的数据显示，在2010~2015年间，美国企业在华销售额占到了美国国外子公司所有销售额的三分之一。虽然2016~2017年数据尚未公布，但是微观数据显示美国企业对华销售可能已经超过中国企业对美销售。

而官方口径显示的美国对中国的贸易逆差在2015年高达3340亿美元，比当年双方企业在对方国家的销售差额高10倍。实际上，这一数据对真实评价中美经济关系具有迷惑性：其一，这一数据没有反映美国企业在华子公司的高额销售；其二，中国出口中有大量外资企业的出口。

比如在2016年当苹果手机在华销售额达到480亿美元时，中国向美国出口的手机额260亿美元都被算作是美国的贸易逆差。从国际贸易的角度，由美国在华子公司生产和销售的苹果手机并不能算作出口产品，但从经济角度，苹果手机是美国产品，并且美国从中获利最多，比如一部价值549美元的苹果手机其中334美元的价值回流到美国，而中国只赚到了10美元的劳动加工费。苹果和通用的案例说明，忽略外资企业，只通过贸易的平衡来判断经济风险，是具有误导性的。

不少政界和市场人士也认为，中美之间虽然存在贸易不平衡的状况，但在最近10年间已经得到很大修复。目前，中美双方可以说公平地受益于对方市场，贸易战一旦开启双方只能是两败俱伤的局面。