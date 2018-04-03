德意志银行研究报告显示—— 美国在中国的商业利益比贸易数据大得多

来源：经济日报客户端

本报讯 记者周明阳报道：德意志银行3月26日公布的一份名为《美国在中国商业利益》的报告显示，美国通用汽车和苹果公司在中国销售的汽车和手机已经超过在美国的销售额，但是这没有被包括在美国对中国出口的贸易数据里，因为这是由美国企业在中国的子公司生产制造和销售的。美国在中国的商业利益比贸易数据显示的要大得多。

报告指出，贸易数据有两个偏差。首先，通过外国直接投资渠道的交易不包括在内，在中国运营的美国子公司为其母公司创造大量收入，这部分收入并未计入贸易额；其次，贸易数据基于出口商和进口商的地理位置，但不显示收入最终由哪国的企业获得。中国大陆20％的出口是由包括苹果公司在内的外国公司完成的。

报告还指出，美国企业在中国销售总额大幅高于美国对中国出口额。使用美国经济分析局（BEA）的数据估计美国在中国企业利益的规模可以发现，2015年，美国公司在中国的总销售额为3730亿美元，其中包括中国子公司的2230亿美元和美国对中国出口的1500亿美元。按照同样口径估算，2015年中国企业对美国的销售总额是4030亿美元，其中100亿美元通过中国在美国的子公司完成，通过出口销售3930亿美元。

通过比较可知，2015年中国企业对美销售总额与美国企业对中国销售总额的差额仅为300亿美元，这个差额自2009年以来逐年下降，因为美国在中国子公司销售大幅增长。2016年至2017年的数据尚未公布，但是微观数据显示，美国企业对中国销售总额很可能已经超过中国企业对美销售总额。

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